Partizani B – Butrinti / LIVE në Saranda Web sot në ora 14:30
Partizani B – Butrinti – LIVE në Saranda Web sot në ora 14:30
Saranda Web do të transmetojë drejtpërdrejt ndeshjen e sotme mes Partizani B dhe Butrinti, e vlefshme për kampionatin, duke nisur nga ora 14:30.
Tifozët dhe sportdashësit do të kenë mundësinë ta ndjekin këtë përballje në kohë reale përmes faqes zyrtare në Facebook dhe kanalit YouTube të Saranda Web, me sinjal të qartë dhe koment.
Një ndeshje me interes të veçantë për Butrintin, që kërkon të marrë maksimumin në këtë transfertë të vështirë, ndërsa Saranda Web vijon angazhimin e saj për të sjellë sportin lokal sa më pranë publikut.
🕝 Sot, ora 14:30
📺 LIVE në Saranda Web (Facebook & YouTube)
Qëndroni me ne për emocionet e 90 minutave, vetëm në Saranda Web.
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Propozimi i Ardit Bido miratohet në Buxhetin 2026 – më shumë fonde për Sarandën, Delvinën, Konispolin dhe Finiqin
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 18
14/12/2513:17
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 5
14/12/2513:17
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15
14/12/2513:17
DEA e Butrintit, punim në gur nga Agur Kapo
14/12/2513:17
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 33
14/12/2513:17