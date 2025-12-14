logo
0
Rezervime Suvenire

Partizani B – Butrinti / LIVE në Saranda Web sot në ora 14:30

14/12/2513:17

Shperndaje:

Partizani B – Butrinti – LIVE në Saranda Web sot në ora 14:30

 

Saranda Web do të transmetojë drejtpërdrejt ndeshjen e sotme mes Partizani B dhe Butrinti, e vlefshme për kampionatin, duke nisur nga ora 14:30.

 

Partizani B – Butrinti, LIVE në Saranda Web sot në ora 14:30

 

Tifozët dhe sportdashësit do të kenë mundësinë ta ndjekin këtë përballje në kohë reale përmes faqes zyrtare në Facebook dhe kanalit YouTubeSaranda Web, me sinjal të qartë dhe koment.

 

 

 

Një ndeshje me interes të veçantë për Butrintin, që kërkon të marrë maksimumin në këtë transfertë të vështirë, ndërsa Saranda Web vijon angazhimin e saj për të sjellë sportin lokal sa më pranë publikut.

 

🕝 Sot, ora 14:30
📺 LIVE në Saranda Web (Facebook & YouTube)

 

Qëndroni me ne për emocionet e 90 minutave, vetëm në Saranda Web.

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Partizani B dhe Butrinti ndahen në barazim pa gola në “Arena e Demave”

Partizani B dhe Butrinti ndahen në barazim pa gola në “Arena e Demave”
Partizani B – Butrinti / LIVE në Saranda Web sot në ora 14:30

Partizani B – Butrinti / LIVE në Saranda Web sot në ora 14:30
ARAMERAS RESORT në Ksamil kërkon staf për sezonin 2026

ARAMERAS RESORT në Ksamil kërkon staf për sezonin 2026
Propozimi i Ardit Bido miratohet në Buxhetin 2026 &#8211; më shumë fonde për Sarandën, Delvinën, Konispolin dhe Finiqin

Propozimi i Ardit Bido miratohet në Buxhetin 2026 – më shumë fonde për Sarandën, Delvinën, Konispolin dhe Finiqin
Të shtunën dhe të dielën bllokohet qarkullimi i mjeteve në rrugën &#8220;Abedin Dino&#8221;

Të shtunën dhe të dielën bllokohet qarkullimi i mjeteve në rrugën “Abedin Dino”
Përkujtohet 35-vjetori i vrasjes në kufi të 4 të rinjve nga Aliko &#8211; VIDEO

Përkujtohet 35-vjetori i vrasjes në kufi të 4 të rinjve nga Aliko – VIDEO

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 18

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 18

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 5

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 5

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15

 DEA e Butrintit, punim në gur nga Agur Kapo

DEA e Butrintit, punim në gur nga Agur Kapo

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 33

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 33

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.