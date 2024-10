ONJEA PARKET NË SARANDË

Onjea Parket sjell showroom-in më të ri dhe modern në Sarandë, përfaqësues ekskluziv i Veko Group!

Saranda mirëpret showroom-in më të ri dhe inovativ të Onjea Parket, ku cilësia dhe eleganca bashkohen për të transformuar çdo hapësirë me parket, laminat dhe produkte druri të përzgjedhura. Si përfaqësues ekskluziv i Veko Group, Onjea Parket sjell standarde të larta në tregun lokal, duke ofruar zgjidhje të gjithanshme për arredimin e shtëpive dhe bizneseve.

Në showroom do të gjeni produkte të ndryshme, të përshtatshme për çdo stil dhe buxhet, duke përfshirë parket masiv, laminat të qëndrueshëm dhe shumëllojshmëri të gjerë druri. Çdo produkt ofron jo vetëm bukuri estetike, por edhe një qëndrueshmëri të lartë për vite me rradhë. Me ndihmën e specialistëve të showroom-it, klientët mund të përzgjedhin produktin ideal që i përshtatet më së miri nevojave dhe preferencave të tyre.

Pse të zgjidhni Onjea Parket?

Cilësi e garantuar nga Veko Group, një emër me reputacion në tregun ndërkombëtar.

nga Veko Group, një emër me reputacion në tregun ndërkombëtar. Dizajn modern dhe elegant , që shton vlerë çdo hapësire.

, që shton vlerë çdo hapësire. Shërbim profesional, nga konsultimi deri te instalimi.

Për të parë nga afër produktet dhe për t’u këshilluar me specialistët, vizitoni showroom-in:

📍 Adresa: Rruga Skënderbeu, Saranda 9101

📅 Orari: E Hënë – E Shtunë, 09:00 – 18:00

📞 Kontakt: 068 352 6910

📱 Instagram: @onjea_parket

Transformoni shtëpinë tuaj me produkte të klasit të parë nga Onjea Parket!

