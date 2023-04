Oltion Çaçi takime me qytetarë dhe biznese – FOTO

Oltion Çaçi takime me qytetarë dhe biznese.

Çdo dite lagje me lagje, biznes me biznes per të komunikuar me gytetare e sipermarrie tē vogla per atè çka ata kane nevoje, shprehet Oltion Çaçi.

Më shume projekte që synojne tē zhvillojne një Sarande me me shume kënde dhe hapsira te gjelberta per banorët, mè shume punesim e lehtesira per biznesin dhe perkujdesje per gytetaret e njerèzit ne nevojë, ka qenë premtimi i Oltion Çaçit gjatë këtyre takimeve.