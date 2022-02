Ofendoi dhe shtyu policin 22-vjeçar, procedohet penalisht 19-vjeçari

Policia njofton se specialistët e Hetimit të Krimit në Komisariatin e Policisë Sarandë proceduan penalisht për veprën penale “Kundërshtimi i punonjësit që kryen një detyrë shtetërore ose një funksion publik”, shtetasin A. S., 19 vjeç, banues në Sarandë.

Procedimi penal nga tij u krye pasi ka bërë kallëzim shtetasi G. L., 22 vjeç, me detyrë punonjës policie, se 19-vjeçari e ka ofenduar me fjalë dhe e ka shtyrë me forcë gjatë ushtrimit të detyrës së tij.

Materialet i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.