NS STORE në Sarandë kërkon të punësojë Asistente Shitjeje
NS STORE në Sarandë kërkon të punësojë:
👩💼 Asistente Shitjeje
Nëse të pëlqen moda, komunikimi dhe puna me njerëzit, kjo mund të jetë mundësia për ty.
Për kushtet e punës dhe pagën, të interesuarit të kontaktojnë në 069 583 3466 ose të paraqiten në NS STORE në Sarandë.
Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.
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