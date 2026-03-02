NJOFTIM PUNËSIMI PËR STAF VJETOR NË RESTORANT LIMANI NË SARANDË
Restorant Limani kërkon të punësojë staf vjetor për pozicionet e mëposhtme:
• Magazinier/e i brendshëm
• Ekonomiste
• Kamarier/e Bari
• Kamarier/e Restoranti
• Bankier/e
• Kuzhinier/e
• Ndihmës Kuzhinier/e
• Picier/e
• Sanitare
• Sallatier/e
• Zgarist/e
Pagë konkurruese dhe kushte të mira pune.
Të interesuarit/at të kontaktojnë në 0694077471 & 0695276337 ose të paraqiten te Restorant Limani në Sarandë.
