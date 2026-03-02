logo
NJOFTIM PUNËSIMI PËR STAF VJETOR NË RESTORANT LIMANI NË SARANDË

Restorant Limani  kërkon të punësojë staf vjetor për pozicionet e mëposhtme:

 

• Magazinier/e i brendshëm
• Ekonomiste
• Kamarier/e Bari
• Kamarier/e Restoranti
• Bankier/e
• Kuzhinier/e
• Ndihmës Kuzhinier/e
• Picier/e
• Sanitare
• Sallatier/e
• Zgarist/e

 

Pagë konkurruese dhe kushte të mira pune.

 

Të interesuarit/at të kontaktojnë në  0694077471 & 0695276337 ose të paraqiten te Restorant Limani në Sarandë.

 

 

 

ℹ️ Ky është një njoftim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

