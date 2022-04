Njoftim punësimi në kompaninë “INITALY RISTO & GUSTO”

Kompania Initaly Risto & Gusto Shpk, leader në treg për Sherbim me produkte ushqimore Italiane në restoracion dhe Hoteleri, kërkon punonjës për sezonin e verës për pikën e Sarandës:

MENAGER SHITJESH me patente B, me eksperiencë në shitje, arsim te mesëm dhe të lartë, të disponueshëm në orare dhe me pagë të pëlqyeshme.

FINANCIERE me arsim të lartë dhe eksperiencë për të menaxhuar pikën e Sarandës.

E kërkuar dhe njohja e gjuhes Italiane dhe Angleze

Për çdo informacion kontaktoni në 0697098580