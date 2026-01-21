logo
Ndriçimi publik nga Ura e Gajdarit deri në Sarandë, pothuajse 1/3 jashtë funksionit

21/01/2619:49

Ndriçimi publik nga Ura e Gajdarit deri në Sarandë, pothuajse 1/3 jashtë funksionit

 

Ndriçimi publik në aksin rrugor nga Ura e Gajdarit deri në hyrje të qytetit të Sarandës paraqet një problem serioz dhe të përsëritur, ku pothuajse një e treta e ndriçuesve janë jashtë funksionit. Pamjet flasin qartë: segmente të tëra të rrugës mbeten në errësirë, pikërisht në hyrje të qytetit.

 

Ky aks nuk është thjesht një rrugë. Ai përbën hyrjen kryesore të Sarandës, të përshkuar çdo ditë nga qindra automjete, banorë të zonës, turistë vendas e të huaj, mjete transporti dhe këmbësorë. Errësira rrit ndjeshëm rrezikun e aksidenteve, vështirëson lëvizjen e këmbësorëve dhe krijon ndjesi pasigurie, veçanërisht gjatë natës. Për një qytet turistik si Saranda, kjo situatë dëmton drejtpërdrejt edhe imazhin e qytetit.

 

Mosfunksionimi i ndriçuesve për periudha të gjata tregon mungesë monitorimi dhe reagimi në kohë, ndërkohë që bëhet fjalë për një shërbim bazë për sigurinë publike.

Investimet kozmetike dhe ndriçimet festive në qendër nuk mund të zëvendësojnë nevojat bazë të qytetit. Saranda nuk është vetëm shëtitorja, as vetëm një pemë Krishtlindjesh për foto sezonale.
Saranda është edhe hyrja e qytetit, lagjet periferike, rrugët lidhëse dhe siguria e përditshme e qytetarëve.

 

Nëse një qytet ndriçohet vetëm për sy e jo për siguri, atëherë problemi është më i thellë se një llambë e djegur.

Çdo ditë vonesë është një rrezik më shumë për qytetarët.
Ndriçimi publik nuk është luks. Është detyrim institucional dhe e drejtë qytetare.

 

