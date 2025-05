Ndahet nga jeta mjeku i nderuar Jaho Ballaci – një figurë humane dhe profesioniste e Sarandës

Me dhimbje të thellë është pritur lajmi i ndarjes nga jeta të mjekut të analizave laboratorike, Jaho Ballaci, i cili u shua në moshën 80-vjeçare pas një sëmundjeje të rëndë dhe të papritur. Humbja e tij lë një boshllëk të madh jo vetëm në familjen që e deshi dhe e respektoi, por edhe në komunitetin e Sarandës, Delvinës dhe gjithë rajonit, ku ai shërbeu me përkushtim dhe profesionalizëm për dekada me radhë.

Doktor Jaho Ballaci ishte më shumë sesa një profesionist i fushës së laboratorit – ai ishte një shërbestar i përulur i njerëzve. Në laboratorin e tij, çdo qytetar gjente jo vetëm korrektësinë e analizave, por edhe ngrohtësinë e një mjeku që dinte të dëgjonte dhe të kujdesej me dashuri. Për vite me radhë, ai punoi pa u lodhur, gjithmonë në dispozicion të njerëzve, duke lënë pas një emër të mirë dhe një kujtim që do të jetojë gjatë në memorien qytetare.

Mjeku Jaho Ballaci do të kujtohet si një njeri i thjeshtë, i qetë, i përkushtuar dhe me zemër të madhe. Ai ishte një mik i vërtetë për kolegët, një këshilltar për të rinjtë e profesionit, dhe mbi të gjitha – një model i mjekut human. Humbja e tij është e madhe për të gjithë ata që patën fatin ta njihnin nga afër.

Ai largohet nga kjo jetë në një kohë kur kishte ende shumë për të dhënë, në një kohë kur dashuria e familjes dhe nevoja e miqve për të ishte e madhe. Por kujtimi i tij do të mbetet i gjallë, sepse njerëzit si ai nuk harrohen kurrë.

Prehu në paqe, njeriu i mirë, mjeku fisnik, Jaho Ballaci. Qoftë i përjetshëm kujtimi yt!

