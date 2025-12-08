Ndahet nga jeta Aristidh Vasil Angjeli, një prej inxhinierëve dhe kontribuuesve të hershëm të ndërtimit
Saranda humbi sot një prej emrave të saj të respektuar në fushën e ndërtimit. Aristidh Vasil Angjeli, i lindur në Kulluricë në vitin 1936, është ndarë nga jeta, duke lënë pas një kontribut të çmuar si një nga inxhinierët e parë të ndërtimit në zonë.
I arsimuar në Tiranë, Angjeli u rikthye në jug të vendit ku dha një pjesë të madhe të jetës së tij profesionale.
Karriera e tij nisi në projektimin dhe zbatimin e disa prej veprave më të rëndësishme dhe më të vështira të kohës, të cilat sot mbeten themele të infrastrukturës së Sarandës e Delvinës. Ndër to veçohen:
- Hidrocentrali i Bistricës, një nga veprat më të mëdha energjetike të jugut, ku kontributi i tij është i gdhendur në çdo detaj teknik.
- Vepra vaditëse të Ksamilit, që u shndërruan në bazë të zhvillimit bujqësor dhe turistik të zonës.
- Punimet e bregdetit, projekte delikate dhe me rëndësi strategjike.
- Veshja e kanalit “Thoma Filipeu”, një ndër veprat kyçe të ujitjes.
- Vepra kulluese të Vrines dhe Vurgut, që sollën transformim të thellë në tokat bujqësore dhe sistemimin e tyre afatgjatë.
Të gjitha këto vepra “kanë ndier nga afër dorën dhe mendjen e Inxh. Aristidhit”, si në fazën e projektimit, ashtu edhe në atë të zbatimit. Ai ishte njeriu që nuk njihte lodhje, që e shihte punën si mision dhe që la pas një trashëgimi të prekur e të dukshme në çdo fshat dhe qytet të zonës.
Me ndarjen e tij nga jeta, Saranda dhe Delvina humbin një profesionist të jashtëzakonshëm, por edhe një njeri të përulur, të qetë dhe vizionar. Kujtimi i tij do të mbetet i paharruar, ndërsa veprat që ai ndërtoi do të vazhdojnë të flasin për të.
Aristidh Angjeli la pas 3 djem, ndërsa familjarët, të afërmit dhe komuniteti që e njohu e përkujtojnë si njeri të qetë, profesionist dhe të përkushtuar.
Ceremonia e lamtumirës do të zhvillohet nesër në orën në Kulluricë. Nisja nga Saranda: ora 10:00
Në këtë kohë të dhimbshme, familja Angjeli pritet të shoqërohet nga të afërm, miq dhe komuniteti që e ka vlerësuar për jetën dhe punën e tij.
U prehtë në paqe!
