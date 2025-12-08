logo
0
Rezervime Suvenire

Ndahet nga jeta Aristidh Vasil Angjeli, një prej inxhinierëve dhe kontribuuesve të hershëm të ndërtimit

08/12/2511:23

Shperndaje:

Ndahet nga jeta Aristidh Vasil Angjeli, një prej inxhinierëve dhe kontribuuesve të hershëm të ndërtimit

 

Saranda humbi sot një prej emrave të saj të respektuar në fushën e ndërtimit. Aristidh Vasil Angjeli, i lindur në Kulluricë në vitin 1936, është ndarë nga jeta, duke lënë pas një kontribut të çmuar si një nga inxhinierët e parë të ndërtimit në zonë.

 

Ndahet nga jeta Aristidh Vasil Angjeli, një prej inxhinierëve dhe kontribuuesve të hershëm të ndërtimit

 

I arsimuar në Tiranë, Angjeli u rikthye në jug të vendit ku dha një pjesë të madhe të jetës së tij profesionale.

 

Karriera e tij nisi në projektimin dhe zbatimin e disa prej veprave më të rëndësishme dhe më të vështira të kohës, të cilat sot mbeten themele të infrastrukturës së Sarandës e Delvinës. Ndër to veçohen:

 

  • Hidrocentrali i Bistricës, një nga veprat më të mëdha energjetike të jugut, ku kontributi i tij është i gdhendur në çdo detaj teknik.
  • Vepra vaditëse të Ksamilit, që u shndërruan në bazë të zhvillimit bujqësor dhe turistik të zonës.
  • Punimet e bregdetit, projekte delikate dhe me rëndësi strategjike.
  • Veshja e kanalit “Thoma Filipeu”, një ndër veprat kyçe të ujitjes.
  • Vepra kulluese të Vrines dhe Vurgut, që sollën transformim të thellë në tokat bujqësore dhe sistemimin e tyre afatgjatë.

 

Të gjitha këto vepra “kanë ndier nga afër dorën dhe mendjen e Inxh. Aristidhit”, si në fazën e projektimit, ashtu edhe në atë të zbatimit. Ai ishte njeriu që nuk njihte lodhje, që e shihte punën si mision dhe që la pas një trashëgimi të prekur e të dukshme në çdo fshat dhe qytet të zonës.

 

Me ndarjen e tij nga jeta, Saranda dhe Delvina humbin një profesionist të jashtëzakonshëm, por edhe një njeri të përulur, të qetë dhe vizionar. Kujtimi i tij do të mbetet i paharruar, ndërsa veprat që ai ndërtoi do të vazhdojnë të flasin për të.

 

Aristidh Angjeli la pas 3 djem, ndërsa familjarët, të afërmit dhe komuniteti që e njohu e përkujtojnë si njeri të qetë, profesionist dhe të përkushtuar.

 

Ceremonia e lamtumirës do të zhvillohet nesër në orën në Kulluricë. Nisja nga Saranda: ora 10:00

 

Në këtë kohë të dhimbshme, familja Angjeli pritet të shoqërohet nga të afërm, miq dhe komuniteti që e ka vlerësuar për jetën dhe punën e tij.

 

U prehtë në paqe!

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

 

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Ndahet nga jeta Aristidh Vasil Angjeli, një prej inxhinierëve dhe kontribuuesve të hershëm të ndërtimit

Ndahet nga jeta Aristidh Vasil Angjeli, një prej inxhinierëve dhe kontribuuesve të hershëm të ndërtimit
Butrinti mposht Shkumbinin 2-0 me gola në minutat e fundit &#8211; VIDEO

Butrinti mposht Shkumbinin 2-0 me gola në minutat e fundit – VIDEO
Butrinti – Shkumbini, sot në orën 13:00 LIVE në Saranda Web

Butrinti – Shkumbini, sot në orën 13:00 LIVE në Saranda Web
Rruga e shembur në Vllahat – një lagje mbetet e izoluar pas rrëshqitjes së tokës &#8211; VIDEO

Rruga e shembur në Vllahat – një lagje mbetet e izoluar pas rrëshqitjes së tokës – VIDEO
Berdeneshi pa ujë prej përmbytjeve: tubacioni kryesor i dëmtuar nga punimet në argjinaturë

Berdeneshi pa ujë prej përmbytjeve: tubacioni kryesor i dëmtuar nga punimet në argjinaturë
Biznesi ka ankesa: Erdhën shumë pushues, por koprracë që shpenzojnë më pak

Biznesi ka ankesa: Erdhën shumë pushues, por koprracë që shpenzojnë më pak

Suvenire

Suvenire nga Saranda &#8211; Shegë

Suvenire nga Saranda – Shegë

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 11

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 11

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 8

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 8

 Suvenire nga Saranda

Suvenire nga Saranda

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.