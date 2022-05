Menaxhimi i Butrintit, Berisha: Akt i madh korruptiv, mbrojtja e tij e detyrueshme për çdo shqiptar

Ish-kryeministri Sali Berisha e ka quajtur një prej akteve korruptive më të mëdha në vend projektin e 1menaxhimit të Parkut të Butrinti.

“Shtratit nënujor i pasur me gjetje arkeologjike nga më të çmuarat. Pra mbrojtja e Butrintit është imperative për çdo shqiptar. E garantoj Edi Ramën se nuk do të mundet të sillet me Butrintin sikur të ishte plaçkë e Kolekajve apo pronë e tij. Ajo është një nga pasuritë më të çmuara të shqiptarëve.

Ata që kanë parashikuar shpërbërjen e parkut ata kanë parashtruar programin e një akti korruptiv të pashembullt. Unë do të përdor të gjithë zërin tim kundër këtij projekti. Ky është projekt shkatërrimtar për një pasuri përrallore të kombit shqiptar”, tha Berisha.