logo
0
Rezervime Suvenire

Manjola Nikollo: Konfliktet e krijuara nga deputetja Ina Zhupa më mbyllën derën e PD Sarandë – VIDEO

24/10/2519:52

Shperndaje:

Manjola Nikollo: Konfliktet e krijuara nga deputetja Ina Zhupa më mbyllën derën e Partisë Demokratike

 

Në një intervistë, Manjola Nikollo ka shpjeguar arsyet që e detyruan të pranonte funksionin e nënkryetares në Bashkinë e Sarandës.

 

 

Ajo tregon se pas kandidimit në primare për kandidate për deputete, nisën konfliktet me deputeten Ina Zhupa, e cila – sipas Nikollos – përdori funksionin e saj për të ndikuar te anëtarësia, madje edhe për të manipuluar procesin e votimit. “Në kutinë e Konispolit dolën 20 vota më shumë se numri i votuesve,” – shprehet ajo. “Pas atij momenti u detyrova të jepja dorëheqjen.”

 

Nikollo shton se më pas u largua nga çdo funksion në parti dhe madje u hoq edhe nga grupi i WhatsApp-it të strukturës. “Nuk u ftova në asnjë takim të PD Sarandë, as gjatë fushatës dhe as pas saj,” – tregon ajo.

 

Sipas saj, vendimi për t’u bërë pjesë e Bashkisë Sarandë nuk ka asnjë prapavijë politike:
“Unë shkoj në bashki si demokrate, për të dhënë kontributin tim për qytetarët dhe për qytetin” – thotë Manjola Nikollo

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Manjola Nikollo: Konfliktet e krijuara nga deputetja Ina Zhupa më mbyllën derën e PD Sarandë &#8211; VIDEO

Manjola Nikollo: Konfliktet e krijuara nga deputetja Ina Zhupa më mbyllën derën e PD Sarandë – VIDEO
Roal Food kërkon të punësojë Financier/e në Sarandë

Roal Food kërkon të punësojë Financier/e në Sarandë
Igumenicë: Varka shqiptare gjysmë e fundosur zbulohet e mbushur me drogë

Igumenicë: Varka shqiptare gjysmë e fundosur zbulohet e mbushur me drogë
Njoftim pune për Kuzhinier/e për Prodhime Deti dhe Gatime Tradicionale

Njoftim pune për Kuzhinier/e për Prodhime Deti dhe Gatime Tradicionale
Doli në qarkullim Antologjia Poetike &#8220;Takohemi në Jug&#8221;, Edicioni III

Doli në qarkullim Antologjia Poetike “Takohemi në Jug”, Edicioni III
Saranda pa opozitë: fillimi i heshtur i fundit të demokracisë në Sarandë

Saranda pa opozitë: fillimi i heshtur i fundit të demokracisë në Sarandë

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 27

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 27

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 29

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 32

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 32

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28

 Suvenire nga Saranda

Suvenire nga Saranda

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.