Lorent Bineri largohet nga Bashkia Sarandë, i falenderon të gjithë përveç kryetarit Oltion Çaçi

04/10/2510:06

Pas një dekade pune në administratën vendore, Lorent Bineri ka njoftuar largimin e tij nga Bashkia Sarandë. Në një status publik, ai bëri një përmbledhje të rrugëtimit të tij profesional dhe shprehu mirënjohje për të gjithë bashkëpunëtorët, me një përjashtim të dukshëm – kryetarin aktual të bashkisë, Oltion Çaçi, i cili nuk u përmend në asnjë moment.

 

“Pas një eksperience 10-vjeçare në Bashkinë Sarandë, ka ardhur momenti të mbyll një kapitull të rëndësishëm të jetës sime profesionale. Mirënjohje të veçantë për kryetarët Floriana Koka dhe Adrian Gurma për besimin dhe mundësinë e dhënë,” shkruan Bineri.

 

Ai falenderoi kolegët e Drejtorisë së Taksave me të cilët ndau sfida dhe arritje të shumta, si dhe stafin aktual për mbështetjen e përditshme. Një vend të posaçëm në mesazhin e tij zuri qyteti i Sarandës, të cilin e vlerësoi për respektin, kulturën dhe frymën e ngrohtë që e ka shoqëruar në këto vite.

 

Largimi i Binerit nga administrata vendore lë pas një periudhë të gjatë shërbimi, ndërkohë që statusi i tij ka ngjallur diskutime, sidomos për heshtjen ndaj kryetarit aktual Oltion Çaçi.

 

