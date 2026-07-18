logo
0
Rezervime Suvenire

Lamallari: Zhurma nuk është argëtim, Policia nuk do lejojë muzikë në kupë të qiellit

18/07/2614:33

Shperndaje:

Lamallari: Zhurma nuk është argëtim, Policia nuk do lejojë muzikë në kupë të qiellit. Policia e Shtetit ka nisur kontrolle të shtuara në të gjithë territorin për të goditur ndotjen akustike, me fokus të veçantë zonat turistike dhe lokalet pranë bregdetit, ku muzika me volum të lartë është kthyer shpesh në shqetësim për pushuesit dhe banorët.

 

Lamallari Zhurma nuk është argëtim, Policia nuk do lejojë muzikë në kupë të qiellit

 

Ministri i Brendshëm, Besfort Lamallari, deklaroi se qëllimi i kësaj nisme është garantimi i qetësisë publike gjatë sezonit turistik, duke theksuar se askush nuk duhet të cenojë pushimin e qytetarëve apo të turistëve përmes tejkalimit të niveleve të lejuara të zhurmës.

 

Sipas tij, Policia do të ndërhyjë ndaj çdo subjekti që nuk respekton kufijtë ligjorë të ndotjes akustike, ndërsa paralajmëroi se kontrollet do të jenë të vazhdueshme në të gjithë vendin.

 

Lamallari u bëri gjithashtu thirrje qytetarëve që të denoncojnë çdo rast të zhurmave shqetësuese në numrin pa pagesë 129, duke theksuar se bashkëpunimi i publikut është i rëndësishëm për të garantuar një sezon turistik të qetë dhe të sigurt.

 

“Zhurma nuk është argëtim”, u shpreh ministri, duke nënvizuar se Shqipëria duhet të ofrojë një ambient të qetë dhe mikpritës për të gjithë vizitorët që zgjedhin të kalojnë pushimet në vend. Saranda Web

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok sarandaweb Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Booking dhe Airbnb me rregulla të reja: apartamentet pa NIPT do të hiqen nga platformat

Booking dhe Airbnb me rregulla të reja: apartamentet pa NIPT do të hiqen nga platformat
Lamallari: Zhurma nuk është argëtim, Policia nuk do lejojë muzikë në kupë të qiellit

Lamallari: Zhurma nuk është argëtim, Policia nuk do lejojë muzikë në kupë të qiellit
Pasticeri Dolce në Sarandë kërkon Kamarier. Ofrohet akomodim

Pasticeri Dolce në Sarandë kërkon Kamarier. Ofrohet akomodim
Erdhën me motor dhe qëlluan 9 herë me pistoletë, autorët mund të jenë larguar me skaf

Erdhën me motor dhe qëlluan 9 herë me pistoletë, autorët mund të jenë larguar me skaf
Bar–Restorant &#8220;Fantastik&#8221; në Sarandë kërkon Pjatalarëse

Bar–Restorant “Fantastik” në Sarandë kërkon Pjatalarëse
Atentat me armë në Sarandë, plagoset me 3 plumba Thimjo (Sandër) Rubati

Atentat me armë në Sarandë, plagoset me 3 plumba Thimjo (Sandër) Rubati

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 26

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 26

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 12

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 12

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 32

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 32

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 17

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 17

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.