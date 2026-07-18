Lamallari: Zhurma nuk është argëtim, Policia nuk do lejojë muzikë në kupë të qiellit
Lamallari: Zhurma nuk është argëtim, Policia nuk do lejojë muzikë në kupë të qiellit. Policia e Shtetit ka nisur kontrolle të shtuara në të gjithë territorin për të goditur ndotjen akustike, me fokus të veçantë zonat turistike dhe lokalet pranë bregdetit, ku muzika me volum të lartë është kthyer shpesh në shqetësim për pushuesit dhe banorët.
Ministri i Brendshëm, Besfort Lamallari, deklaroi se qëllimi i kësaj nisme është garantimi i qetësisë publike gjatë sezonit turistik, duke theksuar se askush nuk duhet të cenojë pushimin e qytetarëve apo të turistëve përmes tejkalimit të niveleve të lejuara të zhurmës.
Sipas tij, Policia do të ndërhyjë ndaj çdo subjekti që nuk respekton kufijtë ligjorë të ndotjes akustike, ndërsa paralajmëroi se kontrollet do të jenë të vazhdueshme në të gjithë vendin.
Lamallari u bëri gjithashtu thirrje qytetarëve që të denoncojnë çdo rast të zhurmave shqetësuese në numrin pa pagesë 129, duke theksuar se bashkëpunimi i publikut është i rëndësishëm për të garantuar një sezon turistik të qetë dhe të sigurt.
“Zhurma nuk është argëtim”, u shpreh ministri, duke nënvizuar se Shqipëria duhet të ofrojë një ambient të qetë dhe mikpritës për të gjithë vizitorët që zgjedhin të kalojnë pushimet në vend. Saranda Web
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