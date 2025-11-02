Ksamil/ Kishte ardhur disa ditë më parë nga Greqia, 46-vjeçari gjendet i vdekur
Ksamil/ Kishte ardhur disa ditë më parë nga Greqia, 46-vjeçari gjendet i vdekur
Një 46-vjeçar është gjetur pa shenja jete në banesën e tij në Ksamil mbrëmjen e së shtunës. Sipas të dhënave paraprake, Gjergji Kallojeri, kishte ardhur në Shqipëri disa ditë më parë nga Greqia, ku punonte prej vitesh.
Trupi i tij u gjet nga nëna e viktimës, e cila njoftoi familjarët. Pas konstatimit të ngjarjes, Prokuroria dhe Policia e Sarandës ndërhynë për të ndjekur rastin sipas procedurave ligjore dhe urdhëruan dërgimin e trupit në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Tiranë për kryerjen e ekspertizës mjeko-ligjore.
Autoritetet po vijojnë hetimet për të përcaktuar shkakun e vdekjes së 46-vjeçarit.
