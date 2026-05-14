logo
0
Rezervime Suvenire

Kryenin punime për të prodhuar plazh, arrestohen 8 punëtorë – VIDEO

14/05/2610:50

Shperndaje:

Kryenin punime për të prodhuar plazh, arrestohen 8 punëtorë. Policia e Shtetit njofton se ka goditur një rast të ndërtimit të paligjshëm në një hapësirë plazhi në qytetin e Sarandë, duke arrestuar në flagrancë 8 persona që dyshohet se ishin të përfshirë në kryerjen e punimeve.

 

 

Sipas njoftimit zyrtar të Policisë, shërbimet e Komisariatit të Policisë Sarandë, gjatë kontrolleve dhe verifikimeve në terren me fokus zonat bregdetare, konstatuan se në një objekt të përbërë nga disa struktura, ku një pjesë e tyre ndodheshin edhe në ujë, në një hapësirë plazhi në lagjen nr. 1, po kryheshin punime ndërtimi pa leje.

 

Në kuadër të ndërhyrjes, uniformat blu arrestuan shtetasit K. R., 25 vjeç, E. S., 41 vjeç dhe O. C., 32 vjeç, banues në Sarandë, si edhe B. R., 48 vjeç, banues në Delvinë, E. R., 41 vjeç, banues në Lushnjë, O. B., 47 vjeç, banues në Tiranë, E. K., 42 vjeç, banues në Lezhë dhe Y. D., 33 vjeç, banues në Mat.

 

Policia bëri me dije gjithashtu se është identifikuar dhe shpallur në kërkim shtetasja A. B., e cila posedon hapësirën e plazhit dhe për llogari të së cilës dyshohet se po kryheshin punimet e paligjshme. Vijon puna për kapjen e saj.

 

Pas kryerjes së veprimeve procedurale, shërbimet e Policisë kanë njoftuar Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit dhe Policinë Bashkiake, të cilat kanë nisur prishjen e ndërtimeve të konstatuara në zonë.

Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme.

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok saranda.web Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Kryenin punime për të prodhuar plazh, arrestohen 8 punëtorë &#8211; VIDEO

Kryenin punime për të prodhuar plazh, arrestohen 8 punëtorë – VIDEO
Kep Merli Resort &#038; Residences kërkon të punësojë Sanitare

Kep Merli Resort & Residences kërkon të punësojë Sanitare
Alarm në Butrint/ Shtylla e tensionit të lartë në Kanalin e Vivarit rrezikon shembjen

Alarm në Butrint/ Shtylla e tensionit të lartë në Kanalin e Vivarit rrezikon shembjen
Qeveria miraton ndryshime të reja për administrimin e plazheve gjatë sezonit turistik 2026

Qeveria miraton ndryshime të reja për administrimin e plazheve gjatë sezonit turistik 2026
Restaurant Balcony në Sarandë kërkon Zgarist, Kamarier/e dhe Pjatalarës/e

Restaurant Balcony në Sarandë kërkon Zgarist, Kamarier/e dhe Pjatalarës/e
Onhezmus Corner në Sarandë kërkon të punësojë Kamarier/e

Onhezmus Corner në Sarandë kërkon të punësojë Kamarier/e

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 25

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 25

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 17

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 17

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 5

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 5

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 3

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 3

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 26

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 26

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.