Konventa Parisit e UNESCO ndalon administrimin e Butrintit nga Fondacion

Nëpërmjet një publikimi në facebook, Auron Tare sjell të printuar nenin 17 te Konventës së Parisit të 1972 UNESCO. Qartësisht kjo Konventë thotë se Fondacionet nuk mund të jenë administratore, por nxitëse të donacioneve për qendrat e Trashegimisë Kulturore.

FAKT

