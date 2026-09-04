Konflikti në Bunec, 53-vjeçari qëllon me pistoletë në ajër. Arrestohet nga policia
Konflikti në Bunec, 53-vjeçari qëllon me pistoletë në ajër dhe arrestohet nga policia
Një konflikt për motive të dobëta në fshatin Bunec ka përfunduar me të shtëna me armë zjarri dhe arrestimin e një 53-vjeçari.
Sipas Policisë, pas marrjes së njoftimit për të shtëna në zonë, shërbimet e Komisariatit të Policisë Himarë, në bashkëpunim me Forcën e Posaçme “Shqiponja” të DVP Tiranë, janë angazhuar për identifikimin dhe kapjen e autorit.
Në përfundim të veprimeve u arrestua në flagrancë F. L., 53 vjeç, banues në Bunec.
Nga hetimet paraprake dyshohet se 53-vjeçari, pas një konflikti për motive të dobëta me shtetasin M. D., ka nxjerrë një pistoletë dhe ka qëlluar në ajër. Nga ngjarja nuk raportohen persona të lënduar.
Policia sekuestroi pistoletën dhe municion luftarak.
Materialet i janë referuar Prokurorisë së Vlorës, ndërsa ndaj 53-vjeçarit rëndojnë akuzat për mbajtje pa leje të armëve dhe municionit, kanosje dhe prishje të qetësisë publike. Saranda Web
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 1
04/09/2613:56
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15
04/09/2613:56
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 22
04/09/2613:56
Kalaja Veneciane në Butrint, punim në rërë nga Agur Kapo
04/09/2613:56
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 20
04/09/2613:56