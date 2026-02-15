Këlcyra – Butrinti / LIVE – Butrinti kërkon kreun e rënditjes
LIVE në Saranda Web | Këlcyra – Butrinti
Transmetim i drejtpërdrejtë nga “Demir Allamani” – ora 13:00
Sot në kuadër të Kategorisë së Dytë 2025/26 – Grupi B, Butrinti i Sarandës luan në transfertë përballë Këlcyres, në stadiumin “Demir Allamani”, me nisje në orën 13:00.
📺 Ndeshja do të transmetohet LIVE nga Saranda Web në faqen zyrtare në Facebook dhe në kanalin YouTube, me komentim dhe përditësime në kohë reale.
Butrinti në ndjekje të kreut
Pas 12 javësh kampionat, Butrinti renditet në vendin e dytë me 25 pikë, vetëm dy pikë larg kryesuesve të Orikut. Çdo rezultat pozitiv sot është vendimtar në garën për kreun e tabelës.
Këlcyra, që ndodhet në fundin e renditjes, do të kërkojë të përfitojë nga faktori fushë për të ndalur skuadrën sarandiote.
Qëndroni me Saranda Web, e vetmja media e verifikuar dhe profesionale në jug të Shqipërisë, për transmetimin e plotë dhe përditësime nga minuta e parë deri në fund duke ndjekur LIVE Këlcyra – Butrinti.
