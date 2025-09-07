logo
Jepet me qira godinë në Qafë Gjashtë, Sarandë

07/09/2519:43

Jepet me qira godinë në Qafë Gjashtë, Sarandë

Kati i parë: 280 m²

Kati i dytë: 444 m² (me mundësi shfrytëzimi edhe të taracës)

Sipërfaqja totale e pronës: 1308 m²

Me energji elektrike 3-fazor ⚡

E përshtatshme për: biznese prodhuese, tregtare dhe magazina.

Të interesuarit të kontaktojnë 069 678 7012

 

 

