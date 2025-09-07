Jepet me qira godinë në Qafë Gjashtë, Sarandë
Jepet me qira godinë në Qafë Gjashtë, Sarandë
Kati i parë: 280 m²
Kati i dytë: 444 m² (me mundësi shfrytëzimi edhe të taracës)
Sipërfaqja totale e pronës: 1308 m²
Me energji elektrike 3-fazor ⚡
E përshtatshme për: biznese prodhuese, tregtare dhe magazina.
Të interesuarit të kontaktojnë 069 678 7012
ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është pronari i shpalljes.
Website Saranda Web
Facebook Saranda Web
Instagram saranda.web
Youtube sarandaweb
Tiktok saranda.web
Pinterest sarandaweb
in sarandaweb
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
Kalaja Veneciane në Butrint, punim në rërë nga Agur Kapo
07/09/2519:43
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 24
07/09/2519:43
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 22
07/09/2519:43
Suvenire nga Saranda
07/09/2519:43
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21
07/09/2519:43