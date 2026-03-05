logo
Investim i ri në Sarandë nga KFW për impiantin e trajtimit të ujërave të ndotura

05/03/2620:06

Qeveria shqiptare kërkoi këtë të enjte në Kuvend ratifikimin e një marrëveshjeje huaje me Bankën Gjermane për Zhvillim KfW, e cila parashikon financime për investime në sektorin e ujësjellës-kanalizimeve në disa qytete të vendit, përfshirë edhe Sarandën.

 

Marrëveshja është pjesë e fazës së dytë të programit “Infrastruktura Bashkiake V”, një projekt që synon përmirësimin e shërbimeve të ujit të pijshëm dhe sistemeve të kanalizimeve, si dhe mbrojtjen e mjedisit në zonat urbane dhe turistike.

 

Sipas ministrit të Financave, Petrit Malaj, një nga investimet kryesore të kësaj faze do të realizohet në Sarandë, ku parashikohet ndërtimi i impianteve moderne për trajtimin e ujërave të ndotura. Ky investim pritet të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në uljen e ndotjes dhe në mbrojtjen e pasurive natyrore të zonës bregdetare.

 

Projekti pritet të financohet përmes një pakete të gjerë investimesh, ku përveç kredisë nga banka gjermane, Bashkimi Europian përmes instrumentit WBIF do të japë edhe një grant shtesë që mbulon pjesën më të madhe të investimeve për ndërtimin e impianteve të trajtimit të ujërave të ndotura në Sarandë dhe Lezhë.

 

Sipas ministrit Malaj, përmirësimi i sistemeve të kanalizimeve dhe trajtimit të ujërave të ndotura në Sarandë është i rëndësishëm jo vetëm për standardet mjedisore, por edhe për zhvillimin ekonomik dhe turistik të qytetit. Ai theksoi se infrastruktura moderne e ujit mbetet një kusht thelbësor për zhvillimin e turizmit, tërheqjen e investimeve private dhe rritjen e punësimit në zonat bregdetare. Saranda Web

 

