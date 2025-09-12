Intex Courier kërkon të punësojë punonjës për shërbimin e klientit
Intex Courier kërkon të punësojë punonjës për shërbimin e klientit në qytetin e Sarandës.
Orari i punës: 09:00 – 17:00
Ditët e punës: E hënë – E shtunë
Për më shumë info & aplikime kontaktoni +355 69 529 7373
Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përmbajtja është përgjegjësi e punëdhënësit.
