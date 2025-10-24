Igumenicë: Varka shqiptare gjysmë e fundosur zbulohet e mbushur me drogë
Një ngjarje e pazakontë ka tronditur zonën bregdetare të Igumenicës, pasi një anije gjysmë e fundosur rezultoi të ishte e ngarkuar me një sasi të madhe kanabisi.
Gjithçka nisi në orët e para të së premtes, më 24 tetor, kur Qendra e Unifikuar e Koordinimit të Kërkimit dhe Shpëtimit raportoi praninë e një varke në rrezik në zonën detare të ishullit Prasoudi. Në bord ndodhej një shtetas shqiptar 50-vjeçar, i cili u shpëtua nga një anije patrullimi e Rojës Bregdetare greke në ujërat midis Korfuzit dhe Igumenicës.
I shpëtuari u transportua menjëherë në portin e Igumenicës dhe më pas në Spitalin e Përgjithshëm të Filiates për kontrolle mjekësore. Pas trajtimit, ai u vu në pranga dhe ndaj tij u ngritën akuza për shkaktim të mbytjes së mjetit lundrues dhe hyrje të paligjshme në territorin grek.
Ndërkohë, kërkimet për varkën vazhduan dhe në mesditë, ajo u lokalizua disa milje më në veri, pranë Sagiadës, ku ishte tërhequr nga erërat e forta juglindore. Gjatë përpjekjeve për ta tërhequr mjetin lundrues, autoritetet portuale greke u përballën me një zbulim të papritur: brenda varkës gjendej një sasi e konsiderueshme kanabisi, e fshehur me kujdes.
Sipas të dhënave të para, lënda narkotike u sekuestrua dhe po transportohet me anije të autoritetit portual drejt Portit të Igumenicës. Hetimet paraprake janë në zhvillim për të zbuluar origjinën dhe destinacionin e ngarkesës, që dyshohet se ishte destinuar për tregun grek.
Autoriteti Portual i Igumenicës ka nisur një hetim të detajuar mbi itinerarin e mjetit dhe lidhjet e mundshme me rrjete të trafikut ndërkombëtar të drogës. CNN.GR
