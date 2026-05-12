I vodhi pronarit 146,600 euro që i kishte në teneqenë e djathit, arrestohet shqiptari në Igumenicë

12/05/2619:21

I vodhi pronarit 146,600 euro që i kishte në teneqenë e djathit, arrestohet shqiptari në Igumenicë. Një shqiptar është arrestuar nga autoritetet greke në Igumenicë, pasi akuzohet për vjedhjen e një shume të madhe parash nga biznesi ku punonte.

 

 

Sipas policisë greke, bëhet fjalë për një vjedhje me vlerë rreth 146 mijë euro, e cila u zbulua pas kallëzimit të bërë nga pronari i biznesit në zonën e Thesproti. Ngjarja dyshohet të ketë ndodhur gjatë fundjavës së datave 9-10 maj 2026. Sipas hetimeve, shqiptari ka hyrë me forcë nga dritarja e magazinës së kompanisë ku ishte i punësuar dhe ka marrë shumën e madhe të parave, të cilat pronari i kishte fshehur në një enë metalike për djathë.

 

Menjëherë pas denoncimit, strukturat e Hetimit dhe Ndjekjes Penale në Igumenicë nisën veprimet intensive, duke arritur në identifikimin dhe arrestimin e autorit të dyshuar. Gjatë kontrollit dhe marrjes në pyetje, ai dorëzoi shumën prej 146,600 eurosh, të cilën e mbante të fshehur në banesën e tij.

 

Policia bëri të ditur se e gjithë shuma e parave iu kthye pronarit të biznesit, ndërsa ndaj shqiptarit është ngritur çështje penale për “vjedhje të rëndë”.

 

I arrestuari pritet të dalë përpara Prokurorisë së Shkallës së Parë në Thesproti për veprime të mëtejshme procedurale. Saranda Web

 

