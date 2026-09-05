Hotel VISAD në Sarandë kërkon Sanitare për punësim vjetor
Hotel VISAD në Sarandë kërkon të punësojë Sanitare hoteli.
Ofrohet mundësi punësimi vjetor
Paga shumë e mirë
KONTAKT: 069 67 29 953
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