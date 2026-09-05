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Hotel VISAD në Sarandë kërkon Sanitare për punësim vjetor

05/09/2618:40

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Hotel VISAD në Sarandë kërkon të punësojë Sanitare hoteli.

 

Ofrohet mundësi punësimi vjetor

Paga shumë e mirë

 

KONTAKT:  069 67 29 953

 

Hotel VISAD në Sarandë kërkon Sanitare për punësim vjetor

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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