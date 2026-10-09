Halil Shabani rrëfen historinë e valles së Osman Takës dhe si e ktheu Taip Madani në valle legjendare

Halil Shabani rrëfen historinë e valles së Osman Takës dhe dhe kujtimet nga Festivali Folklorik në Gjirokastrër në 1973
Si u kthye vallja e burrave të Konispolit në një legjendë dhe përse sot njihet si vallja e Osman Takës? Për historinë e saj, rrugëtimin në skenën folklorike dhe rëndësinë për Çamërinë, historiani Halil Shabani ka folur në një intervistë për Saranda Web. Në rrëfimin e tij, Shabani ndalet te lidhja mes kësaj valleje dhe emrit të Osman Takës. Ai tregon historinë që qëndron pas emërtimit të saj dhe mënyrën se si vallja e burrave të Konispolit u përcoll ndër breza, duke u bërë pjesë e identitetit kulturor të zonës.
Një vend të veçantë në intervistë zë vënia e saj në skenë në Festivalin Folklorik të Gjirokastrës në vitin 1973. Shabani sjell në vëmendje paraqitjen e grupit të Konispolit dhe Taip Madanin, duke rikthyer një moment të rëndësishëm të historisë së kësaj valleje.
Rrëfimi i tij e lidh historinë e trashëguar me interpretimin skenik. Përmes kujtimeve për grupin e Konispolit, intervista sjell në vëmendje edhe njerëzit që kontribuuan në përcjelljen e valles te publiku dhe brezat e mëvonshëm.
Halil Shabani flet gjithashtu për përfshirjen e valles së Osman Takës në Listën Kombëtare të Trashëgimisë Kulturore Jomateriale. Ai ndalet te domethënia që ka ky vlerësim për Çamërinë, ku kjo valle ruan një lidhje të fortë me kujtesën dhe traditën e komunitetit.
Përtej njohjes në nivel kombëtar, intervista hap diskutimin për ruajtjen dhe përcjelljen e kësaj trashëgimie. Historia e valles, emrat e interpretuesve dhe rrugëtimi i saj në skenë janë pjesë e një kujtese që meriton të dokumentohet dhe të njihet nga të rinjtë.
Në intervistën për Saranda Web, Halil Shabani sjell një rrëfim që bashkon historinë e valles së Osman Takës, kujtimet e festivalit të vitit 1973 dhe rëndësinë e saj për trashëgiminë kulturore të Çamërisë. VIDEO