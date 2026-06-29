Historiani dhe arkeologu Halil Shabani promovon librin “Saranda, Destinacion Turistik”
Historiani dhe arkeologu Halil Shabani promovon librin “Saranda, Destinacion Turistik”
Në Galerinë Saranda Art u promovua libri më i ri i historianit dhe arkeologut Halil Shabani, me titull “Saranda, Destinacion Turistik”, një botim që synon të sjellë një pasqyrë të plotë historike, arkeologjike dhe turistike për qytetin e Sarandës.
Vepra është konceptuar në 25 kapituj dhe trajton zhvillimin e Sarandës që nga gjurmët më të hershme të jetës deri në ditët e sotme, duke u mbështetur në kërkime shkencore, burime historike dhe të dhëna arkeologjike. Sipas vlerësimeve të studiuesve dhe specialistëve të fushës, libri përfaqëson një nga botimet më të plota kushtuar historisë dhe identitetit të qytetit.
Një nga veçoritë kryesore të këtij botimi është fakti se ai është shkruar në dy gjuhë, shqip dhe anglisht, duke u bërë një udhërrëfyes i vlefshëm jo vetëm për lexuesin shqiptar, por edhe për turistët dhe studiuesit e huaj që duan të njohin më mirë trashëgiminë historike e kulturore të Sarandës. Libri ilustrohet me 145 fotografi, të cilat plotësojnë informacionin dhe e bëjnë leximin më tërheqës.
Në fjalën e mbajtur gjatë promovimit, u vlerësua kontributi shumëvjeçar i Halil Shabanit në studimin dhe dokumentimin e historisë së jugut të Shqipërisë. U theksua se autori ka arritur të ndërthurë kërkimin shkencor me një gjuhë të qartë dhe të kuptueshme, duke krijuar një vepër që u shërben njëkohësisht studiuesve, guidave turistike, nxënësve, studentëve dhe çdo lexuesi të interesuar për historinë e Sarandës.
Sipas vlerësimeve të paraqitura në promovim, libri nuk është thjesht një guidë turistike, por një monografi që e ndihmon lexuesin të kuptojë evolucionin e qytetit në shekuj, duke evidentuar pasurinë arkeologjike, monumentet, zhvillimin urban dhe identitetin kulturor të Sarandës. Autori sjell një panoramë të gjerë të trashëgimisë së qytetit, duke e paraqitur atë si një destinacion ku historia dhe turizmi ndërthuren natyrshëm.
Sami Alimema, mësues dhe ish drejtues i Zyrës Arsimore Sarandë sugjeroi se ky libër duhet të jetë edhe pjesë e bibliotekave të shkollave në zonën e Sarandës.
Botimi i ri i Halil Shabanit konsiderohet një kontribut i rëndësishëm për dokumentimin dhe promovimin e historisë së Sarandës, ndërsa pritet të shërbejë si një referencë e vlefshme për këdo që dëshiron të njohë më në thellësi një nga qytetet me historinë dhe potencialin turistik më të pasur në Shqipëri. Saranda Web
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