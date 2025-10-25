Grupi polifonik këngë për Belinda Balluku, Damian Gjiknuri dhe Edi Rama – VIDEO
Këngë për Belinda Balluku, Damian Gjiknuri dhe Edi Rama në inaugurimin e Tunelit të Skërficës
Një ngjarje e pazakontë u zhvillua në Skërficë, ku gjatë ceremonisë për përfundimin e Tunelit të Skërficës – pjesë e rrugës Kardhiq–Delvinë – grupi polifonik “Zëri i Bilbilit” interpretoi një këngë dedikuar Belinda Ballukut, Edi Ramës dhe Damian Gjiknurit.
Në qendër të vëmendjes ishte ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku, e cila mori pjesë në aktivitet së bashku me kryeministrin Rama dhe deputetin Gjiknuri, për të shënuar përfundimin e një projekti që ka zgjatur për vite të tëra dhe që shpesh është shoqëruar me vonesa dhe debate mbi cilësinë e punimeve.
“Tre janë emrat që ja bënë dhuratë Labërisë” – Kënga që përmend Belinda Ballukun.
Grupi polifonik këndoi vargje që lavdëronin përpjekjet e qeverisë për të përfunduar rrugën, duke përfshirë edhe emrin e Belinda Ballukut në refrenin kryesor të këngës.
Në tekst thuhej:
“Tre janë emrat që ja bënë
Këtë dhuratë Labërisë,
Damjani edhe Balluku
Dhe kreu i qeverisë…”
Kënga u prit me duartrokitje, por edhe me reagime të përziera në rrjete sociale, ku një pjesë e publikut e konsideroi interpretimin si një shfaqje propagandistike, në një kohë kur shumë segmente të tjera rrugore në vend ende mbeten të papërfunduara ose me probleme të dukshme.
Belinda Balluku mes duartrokitjeve dhe kritikave
Në fjalën e saj, Belinda Balluku falënderoi grupin për nderimin dhe theksoi se rruga Kardhiq–Delvinë është një nga projektet më të rëndësishme infrastrukturore që lidh Gjirokastrën me Sarandën dhe bregdetin.
Sipas saj, përfundimi i tunelit është “një dëshmi e punës serioze dhe e bashkëpunimit institucional”.
Megjithatë, kritikët kujtojnë se projekti ka pasur një histori të gjatë zvarritjesh, nisur që në vitin 2007, dhe se përfundimi i tij erdhi pas më shumë se një dekade premtimesh të përsëritura.
Në këtë kuadër, praninë e Belinda Ballukut në qendër të ceremonisë disa e panë si pjesë të një fushate imazhi politik, më shumë sesa një moment llogaridhënieje për vonesat e kaluara.
Këngët për politikanët, traditë apo mjet propagande?
Nuk është hera e parë që në Shqipëri grupet polifonike këndojnë për politikanë në pushtet. Nga Enver Hoxha tek Sali Berisha, Fatos Nano e deri tek figura të huaja si presidenti turk Erdoğan – këngët polifonike shpesh janë përdorur si mjet nderimi, por edhe si instrument simbolik i afërsisë me pushtetin.
Kësaj here, Belinda Balluku bëhet pjesë e kësaj tradite, si një ndër figurat më të ekspozuara të kabinetit “Rama 3”, e cila prej vitesh udhëheq projekte të mëdha infrastrukturore, shpesh mes lavdërimeve për dinamikën e saj dhe kritikave për mungesën e transparencës në tendera dhe cilësinë e disa punimeve.
Rruga Kardhiq–Delvinë, me Tunelin e Skërficës si nyjen e saj më të rëndësishme, pritet të shkurtojë ndjeshëm distancën drejt Sarandës dhe të lehtësojë qarkullimin në jug të vendit.
Por ndërsa qeveria e sheh këtë si një “fitore infrastrukturore”, shumë qytetarë kërkojnë më pak ceremoni dhe më shumë llogaridhënie për projektet e tjera të mbetura pezull.
Në këtë sfond, kënga për Belinda Ballukun mund të shihet si një simbol i suksesit të shpallur, por edhe si një kujtesë për përgjegjësinë që mbetet përpara – për të siguruar që çdo projekt të mos kthehet në një instrument propagande, por në një vlerë reale për qytetarët.
Belinda Balluku, këngë për Belinda Ballukun, Tuneli i Skërficës, rruga Kardhiq–Delvinë, Damian Gjiknuri, Edi Rama, Zëri i Bilbilit, projektet e infrastrukturës, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Labëria, rrugët në Jug, rrugë e re në Sarandë, këngë për politikanët, propagandë politike.
