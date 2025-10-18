logo
Gruaja që ruan traditën e qendisjes dhe sjell shijen tradicionale për turistët në Delvinë

18/10/25

Gruaja që ruan traditën e qendisjes dhe sjell shijen tradicionale për turistët në Delvinë

 

Në qendër të fshatit Rusan në Delvinë, pranë Xhamisë së Gjin Aleksit, një prej monumenteve më të rralla të kulturës,  ndodhet shtëpia e Besnike Myrto.

 

Gruaja që ruan traditën e qendisjes dhe sjell shijen tradicionale për turistët në Delvinë

 

Aty ku historia flet përmes gurëve, Besnikja flet përmes mjeshterise se qendisjes.

 

Në shtëpinë e saj, punimet me grep dhe gjilpërë nuk janë vetëm zbukurime. Ato janë kujtime, të vendosura mbi vazo, mbi tryeza, madje edhe mbi kavanozat me reçel dhe ëmbëlsira të shtëpisë – ashtu siç dikur i bënin nënat tona.

 

“Që kur isha 14 vjeç, ma mësoi nëna tantellën. Pastaj fillova edhe qendisjen. Tani bëj nga të gjitha… perde, mbulesa, siç më del para syve, e bëj me dorë”, shprehet Myrto.

 

67-vjecarja ka hapur një dyqan të vogël në fshat ku nuk gjen vetëm punime të dorës, por edhe reçelra, gliko e ëmbëlsira të përgatitura me frutat dhe perimet e bahçes së saj.

 

“Të gjitha i kam bio, nga kopshti. Edhe reçelrat, edhe ëmbëlsirat, i bëj vetë këtu në shtëpi”, thotë ajo.

 

Turistet qe vizitojne xhamisë e Gjin Aleksit, nuk largohen pa marre dicka nga punimet e Besnikes, te cilat jane nje pjese te bukur e traditës shqiptare.

 

Gruaja që ruan traditën e qendisjes dhe sjell shijen tradicionale për turistët në Delvinë

Progonati SHPK kërkon të punësojë Ekonomiste / Faturiste

Banorët denoncojnë në Saranda Web: "Na morën votat, por na lanë në mëshirë të fatit" – VIDEO

Arkitekti suedez: projekti japonez rrezikon të dëmtojë peisazhin historik të zonës në Butrint

Rama prezanton Qendrën e Pritjes së Vizitorëve në Butrint: E ka ideuar mjeshtri i madh japonez Kengo Kuma

Aksident pas mesnate në Sarandë, përmbyset automjeti – arrestohet drejtuesi 18-vjeçar

