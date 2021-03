Greqia masa të reja anti-Covid në doganën e Kakavijes

Qeveria greke filloi sot përforcimin e masave antikovid në pikën e kalimit kufitar në Kakavijë.

“Duke filluar nga data 1 mars e deri më 15 mars 2021 pika kufitare do të jetë e hapur nga ora 07:00 deri në orën 19:00, në vend të orës 23:00 që ishte deri tani”, thuhet në njoftim.

Po ashtu do të kufizohet më tej numri i personave që futet çdo ditë. “Nga 750 persona, do të lejohen vetëm 400”, thotë njoftimi .

Sipas policise greke, “ata që do të futen në Greqi do t’i nënshtrohen një testi të shpejtë, nga i cili nuk do të përjashtohen edhe shoferët e kamionëve apo mauneve”.

“Të gjithë ata që do të testohen pozitiv, nuk do të lejohen të hyjnë në Greqi, ndërkohë që ata që hyjnë, do t’i nënshtrohen një karantine të detyrueshme 14 ditore, nga 7 ditë që ishte deri më tani”.