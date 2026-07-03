logo
0
Rezervime Suvenire

Grand Hotel Sarandë kërkon Kamarier dhe Sanitare

03/07/2612:34

Shperndaje:

Grand Hotel Sarandë në kuadër të zgjerimit të stafit për sezonin turistik kërkon të punësojë:

 

 – Kamarier/e

 – Sanitare hoteli

 

Të interesuarit duhet të jenë korrektë, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për të punuar në një ambient profesional dhe elegant buzë detit.

Për më shumë informacion, kontaktoni në +355 69 735 1266

 

 

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

Website Saranda Web Facebook Saranda Web Instagram saranda.web YouTube sarandaweb TikTok saranda.web Pinterest sarandaweb LinkedIn sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Terminali në Sarandë nis funksionimin, por autobusët vijojnë të futen në qytet për parkim

Terminali në Sarandë nis funksionimin, por autobusët vijojnë të futen në qytet për parkim
Grand Hotel Sarandë kërkon Kamarier dhe Sanitare

Grand Hotel Sarandë kërkon Kamarier dhe Sanitare
Sip N’Sin Cocktail Lab kërkon Hostess, Ndihmës Barist/e dhe Sanitare

Sip N’Sin Cocktail Lab kërkon Hostess, Ndihmës Barist/e dhe Sanitare
Nesër do të ketë një shpërthim në kantierin e Bypass-it të Sarandës, kufizohet qarkullimi

Nesër do të ketë një shpërthim në kantierin e Bypass-it të Sarandës, kufizohet qarkullimi
Rooftop Saranda kërkon të punësojë Hostes

Rooftop Saranda kërkon të punësojë Hostes
ENI Apartament në Shëtitoren e Sarandës kërkon Sanitare

ENI Apartament në Shëtitoren e Sarandës kërkon Sanitare

Suvenire

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 31

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 31

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 32

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 32

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 6

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 6

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 1

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 1

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 17

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 17

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.