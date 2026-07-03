Grand Hotel Sarandë kërkon Kamarier dhe Sanitare
Grand Hotel Sarandë në kuadër të zgjerimit të stafit për sezonin turistik kërkon të punësojë:
– Kamarier/e
– Sanitare hoteli
Të interesuarit duhet të jenë korrektë, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për të punuar në një ambient profesional dhe elegant buzë detit.
Për më shumë informacion, kontaktoni në +355 69 735 1266
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