Gjyqtarja kërkesë grupit kriminal për vrasjen e gazetarit: Nuk e gjejmë dot qenin Skandal në Elbasan: Gjyqtarja Pajtime Fetahu e lidhur me komplot për atentat ndaj gazetarit investigativ Saimir Kodra Një skandal i rëndë ka tronditur qytetin e Elbasanit dhe opinionin publik shqiptar pas hetimeve të fundit nga SPAK (Struktura e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar). Gjyqtarja Pajtime Fetahu, një figurë me një histori vendimesh të kontestuara në Gjykatën e Elbasanit, akuzohet se ka bashkëpunuar me grupe kriminale për të organizuar një atentat ndaj gazetarit investigativ Saimir Kodra, drejtues i emisionit të njohur “Stop” në Tv Klan. Ky emision ka ekspozuar disa raste korrupsioni dhe lidhje kriminale të gjyqtares, duke shënuar kulmin e një përplasjeje të gjatë mes saj dhe Kodrës. Lidhja me krimin e organizuar dhe teknologjia e enkriptimit Hetimet zbuluan se gjyqtarja Pajtime Fetahu përdorte një telefon të koduar “Sky ECC”, një teknologji që zakonisht përdoret nga elementët e krimit të organizuar për të shmangur përgjimet. Ky telefon, sipas dosjes së SPAK, i është dhënë nga banda e njohur e Elbasanit, e drejtuar nga dy vëllezërit Franc dhe Hajdar Çopja. Në komunikimet e regjistruara, Fetahu bisedonte hapur për planet e “hakmarrjes” ndaj gazetarit Saimir Kodra, të cilin e akuzonte për dëmtimin e reputacionit të saj publik dhe për zbulimin e vendimeve të saj të korruptuara. Një rol të rëndësishëm në këtë lidhje kriminale luajti vajza e gjyqtares, Megi Fetahu, e cila veproi si ndërmjetës mes së ëmës dhe grupit kriminal. Në një nga përgjimet, Megi dëgjohet të thotë:

“Mami u kënaq kur i thashë se do të flasë me ju.” Komploti për eliminimin e Saimir Kodrës Sipas dosjes, qëllimi kryesor i këtij komploti ishte dëmtimi fizik ose eliminimi i gazetarit Saimir Kodra. Për realizimin e këtij qëllimi, gjyqtarja kishte rekrutuar dy anëtarë të bandës së Suel Çelës, Endri dhe Klejdi Çopja, të njohur për përfshirjen e tyre në akte të rënda kriminale në Elbasan. Komunikimet tregojnë se plani për eliminimin e gazetarit dështoi për shkak të masave të rrepta të sigurisë që ai kishte marrë, duke përfshirë qëndrimin në ambiente të sigurta, si hoteli “Plaza” në Tiranë. Një nga mesazhet e interceptuara të Marjus Lulajt, një tjetër anëtar i grupit kriminal, shpreh qartësisht zhgënjimin e bandës:

“Ruhej shumë… Por do ta kap. Atë që të ka bërë ty ai do ta paguajë dhjetëfish.”

Nga biseda dyshohet se gjyqtarja Pajtime Fetah ka një shqetësim në lidhje me drejtuesin e emisionit “Stop” për të cilin personi me të cilin kjo flet thotë se do të hakmerret ndaj tij dhe shprehet se për atë që i ka bërë asaj do ta paguajë 10-fish.” – thuhet në dosjen e SPAK.

“Për çunin e vogël…nuk ka asnjë lidhje me djegien e makinave. Ai mund të ketë djegur shpin e familjarëve të Sajmirit të Stopit, kte se kam të sigurt hahaha. Në fakt atë e kan ba shokët e mir Endri me Kledin. Në fakt unë doja ta dëmtoja direkt Saimirin. Ishte e pamundur, ruhej shumë. Flinte te “Plaza” vetë qeni, por do ta kap. Atë që të ka ba ty ai do ta paguajë 10-fish. Do më falësh që nuk jam marrë shumë me të, se e di jemi të ngarkuar. Ta kalojmë këtë valë, nuk të falet, do ta paguajë për atë që të ka bërë ty. Me atë jan marrë personalisht shokët e mi të ngushtë Endri me Kledin“ – thuhet në mesazhin që Suel Çela i ka dërguar gjyqtares Fetahu.

Objektivi i dytë: Avokati Arben Llangozi Gazetari nuk ishte i vetmi objektiv i këtij grupi kriminal. Një tjetër shënjestër ishte avokati Arben Llangozi, i cili dyshohej se i furnizonte gazetarin Kodra me informacion mbi aferat korruptive të gjyqtares. Grupet kriminale dyshonin se Llangozi ishte një bashkëpunëtor kyç në ekspozimin e tyre. Në një nga bisedat, një anëtar i bandës sugjeron:

“Do ketë të njëjtin fat si Ravik Gurra.” Ravik Gurra, një avokat i njohur në Elbasan, u ekzekutua në vitin 2019, duke treguar qartazi se krimi i organizuar në këtë qytet është i gatshëm të eliminojë çdo kërcënim. Masat e autoriteteve dhe reagimi i gazetarit Pas publikimit të këtyre të dhënave, gjyqtarja Pajtime Fetahu është arrestuar dhe ndodhet tashmë në burg, ndërsa SPAK ka lëshuar 19 urdhër-arreste në kuadër të këtij hetimi. Banda e Suel Çelës dhe bashkëpunëtorët e saj janë vënë nën hetim të plotë, duke përfshirë edhe përdorimin e teknologjisë së koduar për komunikim. Gazetari Saimir Kodra, në një reagim publik, ka pranuar se ka patur përplasje me gjyqtaren Fetahu për shkak të denoncimeve të tij, por ka mohuar disa prej detajeve të bisedave të interceptuara, duke thënë:

“Asgjë më tepër se sa kam denoncuar veprimet korruptive të saj. Çdo gjë ka qenë institucionale dhe profesionale.” Në lidhje me pretendimet për djegien e shtëpisë së prindërve të tij apo qëndrimin e tij në hotel “Plaza”, Kodra u shpreh:

“Këto janë trillime për të krijuar një narrativë të favorshme për kriminelët. Nuk kam qenë kurrë i strehuar në ‘Plaza’ dhe familja ime nuk ka përjetuar ndonjë sulm të tillë.” Një sfidë e madhe për drejtësinë shqiptare Rasti i Pajtime Fetahut është një sinjal alarmi për sistemin e drejtësisë në Shqipëri. Përfshirja e një gjyqtareje në plane kriminale për eliminimin e një gazetari dhe një avokati tregon nivelin e lartë të ndërthurjes mes korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ky skandal kërkon ndërhyrje të menjëhershme dhe të vendosur nga institucionet e drejtësisë dhe shoqëria civile për të siguruar integritetin e sistemit gjyqësor dhe mbrojtjen e gazetarëve investigativë. SPAK ka premtuar se hetimet do të shkojnë deri në fund, duke ekspozuar të gjitha lidhjet e mundshme kriminale. Ndërkohë, kjo çështje ka tërhequr vëmendje ndërkombëtare dhe mund të ndikojë në përpjekjet e Shqipërisë për anëtarësim në Bashkimin Europian, ku lufta kundër korrupsionit mbetet një kusht kyç.

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb