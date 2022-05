Fshati Varfaj në Delvinë 1 shekull pa ujë, banorët: Pushtetarët na kanë mashtruar

Rrëzë malit Sopot shtrihet fshati me të njëjtin emër, me bukuri të mahnitshme natyrore e njerëz punëtorë, por që vuajnë prej një shekulli mungesën e ujit të pijshëm. Për të mbërritur në Sopot ose siç e njohin banorët me emrin e vjetër Varfaj duhet të përshkosh 12 km nga qendra e Delvinës përmes një rruge të paasfaltuar.

Aktualisht këtu jetojnë 120 banorë, ndërsa tregojnë se 4 breza që nga krijimi i fshatit në 1918 kanë vuajtur mungesën e ujit të pijshëm.