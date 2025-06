Fshati që lindi një Shenjtor | Historia e rrallë e Shën Gerasimos nga Dhrovjani

Fshati që lindi një Shenjtor | Historia e rrallë e Murgut Gerasimos Mikragiannanitis nga Dhrovjani

Në zemër të krahinës së Finiqit, në jug të Shqipërisë, shtrihet një fshat i lashtë me histori të thellë dhe rrënjë të forta shpirtërore – Dhrovjani. Në këtë cep të bekuar, ku koha ecën më ngadalë dhe zëri i kambanës përzihet me cicërimat e mëngjesit, lindi një nga figurat më të ndritura të kishës ortodokse moderne: Shenjtori Gerasimos Mikragiannanitis, murgu i përulur që u shndërrua në simbol të devotshmërisë dhe përkushtimit të pastër ndaj Zotit.

Kanonizimi nga Patriarkana Ekumenike

Më 10 janar 2023, Sinodi i Shenjtë i Patriarkanës Ekumenike të Stambollit mori vendimin për kanonizimin e Murgut Gerasimos, duke e përfshirë atë në radhën e shenjtorëve ortodoksë, si një model i jetës së shenjtë dhe përulësisë hyjnore.

Kjo ngjarje historike nuk ishte vetëm një nder për kishën, por një bekim për të gjithë zonën e Finiqit, për fshatin Dhrovjan, dhe për mbarë besimtarët ortodoksë shqiptarë dhe grekë që ndihen të përfaqësuar përmes kësaj figure të shenjtë.

Rrënjët në Dhrovjan

I lindur më 1905 me emrin Anastasios, ai u rrit mes kullotave të gjelbra, shtëpive prej guri dhe thjeshtësisë së jetës fshatare. Në shkollën e fshatit mësoi shkronjat e para, por ishte pikërisht në heshtjen e natës dhe në liturgjitë e fëmijërisë që mbolli farat e thirrjes së tij hyjnore.

“Ai është një njeri hyjnor,” – thotë 90-vjeçarja Klio Dhroso, një nga banoret më të vjetra të fshatit.

“Ishte fëmijë i urtë, i sjellshëm, dhe gjithmonë i tërhequr drejt kishës. Ne jemi krenarë që ai ka lindur këtu. Ai është një dritë që ndriçon gjithë Dhrovjanin.”

Nga Athina në Malin e Shenjtë të Athosit

Rruga e tij shpirtërore e çoi fillimisht në Athinë, dhe më pas në Malin e Shenjtë të Athosit, zemra rrahëse e monasticizmit ortodoks. Atje ai u bë Murgu Gerasimos Mikragiannanitis, duke i dhënë vetes me përulësi një jetë të mbushur me lutje, agjërim, punë shpirtërore dhe krijimtari hyjnore.

Ai ishte një himnograf i jashtëzakonshëm, autor i mbi 2000 shërbesave të shenjta, që vazhdojnë të këndohen në kishat ortodokse anembanë botës. Ai e quante himnografinë “filozofia më e lartë” dhe një mënyrë për t’u bashkuar thellësisht me Zotin, larg çdo zhurme të botës materiale.

Një dëshmi e rrallë: Leonidha Papa kujton takimin me Shën Gerasimon

Arkitekti sarandjot Leonidha Papa, një figurë e njohur në jetën shoqërore dhe fetare të zonës, ish-kryetar i organizatës OMONIA dhe biri i priftit të parë të dorëzuar nga Kryepeshkopi Anastas Janullatos në Shqipëri, ndan një përjetim të paharrueshëm nga jeta e tij:

“Bashkë me tim atë, patëm fatin dhe hirin të takonim personalisht Shën Gerasimon në muajt e fundit të jetës së tij. Ai jetonte në një qeli të thjeshtë në Malin e Shenjtë, në heshtje të thellë dhe përulësi të rrallë.

Zëri i banorëve të Dhrovjanit

Vasil Kalivas, një tjetër banor i Dhrovjanit, ndan dëshirën e komunitetit:

“Ne duam ta promovojmë këtë shenjtor. Do të ishte nder për ne, por edhe një shtysë për zhvillimin e turizmit kulturor dhe shpirtëror. Dhrovjani ka diçka për t’i dhënë botës, dhe ai është Shenjtori ynë.”

Në kohët kur shumë fshatra të Shqipërisë përballen me braktisjen, varfërinë dhe humbjen e identitetit kulturor, historia e Murgut Gerasimos është një fener shprese, një dëshmi se shenjtëria mund të lindë në çdo vend, sado i vogël apo i harruar të jetë.

Një shenjt i heshtur që flet me gjuhën e shpirtit

Murgu Gerasimos Mikragiannanitis nuk ishte thjesht një shkrimtar shenjtëror. Ai ishte një njeri i Zotit, një shenjtor i heshtur, që gjeti paqen e tij në vendin ku toka takon qiellin. Nga bërrylat e maleve të Athosit, ai fliste me një gjuhë që nuk e kuptojnë të gjithë: gjuhën e shpirtit.

Dhrovjani – fshati që ruan një shenjt të gjallë në kujtesë

Dhrovjani nuk është më thjesht një fshat i harruar në hartë. Ai është djepi i një shenjti, atdheu i një himnografi qiellor, dhe një pikë referimi për historinë shpirtërore të Shqipërisë dhe më gjerë.

Kjo histori prek jo vetëm besimtarët, por të gjithë ata që kërkojnë kuptim, dritë, dhe frymëzim në kohët moderne. Në një epokë ku shpesh sundon materializmi dhe indiferenca, jeta e Shenjtit Gerasimos është një thirrje për t’u kthyer te thelbi, te Zoti, te thjeshtësia dhe përulësia.

