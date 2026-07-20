Foga Beach në Ksamil kërkon të punësojë staf. Ofrohet Akomodim
Foga Beach në Ksamil kërkon të punësojë staf për pozicionet:
🔹 Kamarier bari & restoranti
🔹 Hostes
🔹 Barman
✅ Ofrohet akomodim
✅ Ofrohet ushqim
✅ Kushte të mira pune dhe ambient profesional
Për aplikime dhe informacion të interesuarit të kontaktojnë në 068 548 3818
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