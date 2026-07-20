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Foga Beach në Ksamil kërkon të punësojë staf. Ofrohet Akomodim

20/07/2611:22

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Foga Beach në Ksamil kërkon të punësojë staf për pozicionet:

 

🔹 Kamarier bari & restoranti
🔹 Hostes
🔹 Barman

 

✅ Ofrohet akomodim
✅ Ofrohet ushqim
✅ Kushte të mira pune dhe ambient profesional

Për aplikime dhe informacion të interesuarit të kontaktojnë në 068 548 3818

 

 

 

ℹ️ Ky është një publikim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen, kushtet dhe marrëdhënien e punës është punëdhënësi.

 

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