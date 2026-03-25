Festë në Livadhja: Minoriteti grek kremton 25 Marsin me aktivitete kulturore
Minoriteti grek feston 25 Marsin, Festën Kombëtare të Greqisë me aktivitete kulturore në Livadhja, duke theksuar rolin si urë lidhëse mes Shqipërisë dhe Greqisë dhe kontributin për zonën e Sarandës.
Fshati Livadhja në Bashkinë Finiq u kthye në një qendër aktivitetesh kulturore, ku komuniteti i minoritetit grek në jug të Shqipërisë festoi 25 Marsin, Festën Kombëtare të Greqisë.
Aktivitetet u zhvilluan në një atmosferë festive, ku nuk munguan këngët dhe vallet tradicionale, si dhe pjesëmarrja e gjerë e banorëve të zonës. Përmes këtyre aktiviteteve, komuniteti përcolli vlerat dhe traditat që ruhen ndër breza në këtë zonë të jugut.
Minoriteti grek vijon të japë një kontribut të rëndësishëm në jetën sociale, kulturore dhe ekonomike të zonës së Sarandës dhe rrethinave.
Në një rajon me diversitet kulturor, aktivitete të tilla pasqyrojnë harmoninë që karakterizon zonën dhe theksojnë rëndësinë e bashkëjetesës dhe respektit të ndërsjellë.
