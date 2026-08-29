Festa e Konispolit – Konispoli në festë, tradita, muzika dhe historia bashkojnë qytetin
Festa e Konispolit – Konispoli në festë, tradita, muzika dhe historia bashkojnë qytetin
Konispoli u mbush me muzikë dhe atmosferë festive mbrëmjen e 28 gushtit, gjatë festës tradicionale “Festa e Konispolit – Konispoli në festë”, një aktivitet që organizohet çdo vit dhe që bashkon banorë, familje dhe vizitorë në sheshin kryesor të qytetit.
Festa e Konispolit u zhvillua mbrëmjen e djeshme, më 28 gusht, duke vijuar një traditë të përvitshme të qytetit më jugor të Shqipërisë.
Data e festës lidhet edhe me një moment të rëndësishëm të historisë lokale, pasi më 28 gusht 1944 shënohet largimi i forcave gjermane nga Konispoli, gjatë Luftës së Dytë Botërore.
Konispoli në festë me muzikë dhe artistë të njohur
Në qendër të mbrëmjes ishte koncerti festiv, ku muzika dhe këngët krijuan atmosferë për pjesëmarrësit e shumtë.
Në skenën e ngritur për këtë aktivitet performuan Maja Aliçkaj, Ana Mero, Alket Begaj, Lorenc Çunaj dhe Klodian Skënderaj, duke sjellë një program muzikor për publikun e mbledhur në qendër të Konispolit.
Festa u zhvillua në Sheshin “Çamëria”, një hapësirë me simbolikë të veçantë për qytetin dhe banorët e tij.
Sheshi “Çamëria”, aty ku dikur hijeshonte rrapi madhështor i Konispolit
Vendi ku u organizua festa është i lidhur ngushtë me kujtesën e Konispolit. Pikërisht në këtë hapësirë ndodhej dikur rrapi madhështor i Konispolit, një prej simboleve të vjetra dhe pikave të njohura të qytetit.
Sot, sheshi kryesor mban emrin “Çamëria” dhe vijon të jetë një nga hapësirat kryesore ku zhvillohen aktivitetet publike, kulturore dhe festive të Konispolit.
Organizimi i festës pikërisht në këtë shesh i dha mbrëmjes edhe një dimension simbolik, duke ndërthurur atmosferën festive me historinë dhe kujtesën e qytetit.
28 gushti, një datë e veçantë për Konispolin
“Festa e Konispolit” është kthyer tashmë në një traditë që përsëritet çdo vit më 28 gusht, duke sjellë së bashku muzikën, kulturën dhe historinë lokale.
Për Konispolin, kjo datë nuk përfaqëson vetëm një mbrëmje argëtimi. Ajo përkon me 28 gushtin e vitit 1944, datë e lidhur me largimin e gjermanëve nga qyteti, duke i dhënë festës edhe një dimension historik.
Mbrëmja e 28 gushtit riktheu edhe këtë vit qytetarët në Sheshin “Çamëria”, në një aktivitet që tashmë është bërë pjesë e kalendarit tradicional të Konispolit.
Festa e Konispolit – Konispoli në festë mbetet kështu një takim i përvitshëm ku historia e qytetit, identiteti lokal, muzika dhe komuniteti bëhen bashkë në zemër të Konispolit. Saranda Web
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