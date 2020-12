Fatura ‘e kripur’ e kurimit të COVID-19 në kushtet e shtëpisë dhe mjekimi që po përdoret

Zbatimi i protokolleve për parandalimin e COVID-19- ka një kosto të papërfillshme, krahasuar me atë me të cilën duhet të përballesh në rast të infektimit nga ky virus.

Sipas mjekes së qendrës shëndetësore numër 4 në Tiranë, Entela Labaj, pacientët fillojnë të marrin mjekim, pa dalë ende përgjigja e tamponit.

“Në momentin që je në kontaktin përballë me pacientin ai të thotë shenjat klinike që janë nga më të ndryshmet sepse siç e dimë ky virus është me 700 e ca shtame, dhe si kap njërin nuk kap tjetrin. Kështu që ne kemi dhe vështirësinë e ndarjes së diagnozës diferenciale. Nëse një pacient vjen me temperaturë 37 .2 , 37.3 ne japim antiviralët se antibiotiku në këto kushte është i kundërindikuar. Në momentin që fillojnë problemet pulmonare që ne i quajmë serioze dhe këtë e zbulojmë nëpërmjet radioskopisë, skaneri, testi serologjik, atëherë jemi të detyruar të fillojmë antibiotikët,” thotw mjekja Labaj.

Farmacistja Flora Breçani, shprehet se ilaçet janë të shtrenjta.

Ajo tregoi për Euronews Albania recetën e një pacienteje me Covid-19 që ishte kuruar në kushtet e shtëpisë.

Kostoja e një jave mjekim dhe disa pajisjeve si oksimetri dhe aparatura e oksigjenit për këtë pacient kanë shkuar afërsisht 60 mijë lekë të reja.

Fatura e mjekimit 7 ditë në shtëpi për Covid-19

Roxipime -11 000

Ravio – 8 400

Vitamin 1 200

Xarelto 7 676

Dexametazon 492

Shiringa 200

Oksimetër 6 500

Aparati i oksigjenit me qira 18 000 lekë

Bombol oksigjeni 5 000

Totali: 585 000 lekë

Farmacistja thotë se një javë mjekim shkon gati 600 mijë lekë të vjetra, llogari të cilin e bëri për një pensioniste 70-vjeçare e cila ka të ardhura të ulëta bazuar në shifrën e pensioneve në Shqipëri.

“Është një kosto shumë e lartë për të,” thotë farmacistja me keqardhje.

Edhe pse ende nuk është gjetur një kurë apo vaksinës për COVID-19, pjesa më e madhe e ilaçeve që përdoren për ta luftuar atë nuk rimbursohen për shtresat në nevojë. Euronews.al