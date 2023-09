Eventi sportiv Saranda Beach Games, një tjetër arsye më shumë për të vizituar Sarandën

Një tjetër arsye më shumë për të vizituar Sarandën; Beach Games eventi sportiv që kombinon të gjithë elementët thelbësor të Sarandës.

Saranda Beach Games është eventi i jashtëzakonshëm që do të zhvillohet në Sarandë më 9 dhe 10 Shtator. Një event që do të ketë si kryefjalë jo vetëm sportin, por dhe shumë elementë të tjerë që përbëjnë thelbin e qytetit të Sarandës. Një përzierje magjepsëse e ditëve të ngrohta, në qytetin me më shumë se 300 ditë me diell, detit, rërës aktiviteteve sportive, muzikës etj. Ky takim unik është një ftesë për të përjetuar stilin e jetesës mesdhetare, ku energjia e gjallë e aktiviteteve ndërthuret me historinë dhe peizazhet piktoreske të Sarandës.

Saranda Beach Games, është një aktivitet dy-ditor që nuk ka të bëjë vetëm me konkurrencën dhe shpirtin e lojës, por është një festë e artit të të jetuarit, ku përmes sportit të gjithë pjesëmarrësit jo vetëm do të argëtohen, por do të zbulojnë dhe magjinë e peizazheve, natyrës dhe historinë e Sarandës. Ky event do të stimolojë sinergjinë midis turizmit dhe sportit, duke i shtuar një tjetër vlerë, e arsye listës se përse duhet ta vizitoni Sarandën ( edhe jashtë sezonit veror). Qëllimi i këtij organizimi është që eventi të shndërrohet në një ngjarje të përvitshme dhe ta shndërrojë Sarandën në një nga destinacionet turistike të rajonit, duke përfituar jo vetëm nga kushtet e favorshme të motit dhe plazhet e bukura, por dhe aktivitete të ndryshme kulturore, artistike dhe sportive. Muaji shtator, nuk është zgjedhur rastësisht për organizimin e këtij eventi, pasi temperaturat e ngrohta, ditët me diell, dhe ujërat e qetë të detit të kristaltë, favorizojnë dhe krijojnë një atmosferë tërheqëse dhe të këndshme për të gjithë të pranishmit.

Lista e aktiviteteve është aq e gjatë dhe aq interesante, sa të gjithë do të duan të provojnë e të marrin pjesë në çdo lojë. Kompeticionet lidhur me sportet ujore, volejboll, e lojëra të tjera me top do të jenë vetëm disa nga aktivitetet që do të mbahen gjatë dy ditëve. Ngjarja do të fillojë me një ceremoni të jashtëzakonshme hapjeje që do të dëshmojë rëndësinë e kulturës së sportit, bashkimit të sporteve dhe programin e pasur përgjatë 2 ditëve emocionuese. Zyrtarë dhe organizatorët lokalë do të jenë të pranishëm gjithashtu, dhe ndriçimi simbolik i pishtarit, do të deklarojë Saranda Beach Games të hapur.

Ujërat e pastër të Sarandës do të presin sfida të ndryshme noti, duke përfshirë nivele të ndryshme aftësish. Pjesëmarrësit mund të zgjedhin nga sprints të shkurtra deri në distancat më të gjata. Masat e sigurisë dhe rojet e shpëtimit do të sigurojnë një mjedis të sigurt për notarët. Vozitjet me kanoe, kajak, joga në plazh etj janë disa nga aktivitetet e tjera për të gjithë ata që kërkojnë kërkojnë ekuilibrin midis mirëqenies së brendshme dhe aktivitetit fizik, teknikës dhe shpejtësisë.

Një shumëllojshmëri lojërash dhe aktivitetesh të tjera në plazh do të jenë të disponueshme për pjesëmarrësit dhe familjet. Këto aktivitete do të krijojnë një atmosferë të gjallë dhe gjithëpërfshirëse, duke inkurajuar të gjithë të përfshihen.

Qëllimi i këtij eventi shkon tej argëtimit të thjeshtë. është të të krijojë, idenë e një qyteti të gjallë, si një destinacion i njohur jo vetëm për bregdetin e saj të bukur dhe turet kulturore por edhe për ofertat argëtuese dhe një gamë të gjerë aktivitetesh tërheqëse. Kombinimi i sportit, aventurave dhe turizmit si përvoja të këndshme për të përforcuar dëshirën për pjesëmarrje aktive.