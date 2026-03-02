logo
Erdeti Boutique Hotel kërkon Sanitare, Kamarier/e dhe Roje

02/03/26

Erdeti Boutique Hotel te Kanali i Çukës në Sarandë  kërkon të punësojë:

• Sanitare hoteli
• Kamarier/e (Turni i 2-të)
• Roje (Turni i 3-të)

Kontakt: +355 69 47 62 557

 

Ky është një njoftim informues nga Saranda Web. Përmbajtja është përgjegjësi e punëdhënësit.

 

