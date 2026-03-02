Erdeti Boutique Hotel kërkon Sanitare, Kamarier/e dhe Roje
Erdeti Boutique Hotel te Kanali i Çukës në Sarandë kërkon të punësojë:
• Sanitare hoteli
• Kamarier/e (Turni i 2-të)
• Roje (Turni i 3-të)
Kontakt: +355 69 47 62 557
Ky është një njoftim informues nga Saranda Web. Përmbajtja është përgjegjësi e punëdhënësit.
Ndajeni me miqte:
Na ndiqni:
Postimet e fundit
Suvenire
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 13
02/03/2620:39
PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 1
02/03/2620:39
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7
02/03/2620:39
PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 24
02/03/2620:39
Pelikani i Butrintit – Imitim mozaiku i Butrintit, punim nga Agur Kapo
02/03/2620:39