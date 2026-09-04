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Eklea Omeri, krenaria e Sarandës që do të përfaqësojë Shqipërinë në Olimpiadën Botërore të Shahut

04/09/2615:55

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Eklea Omeri, krenaria e Sarandës që do të përfaqësojë Shqipërinë në Olimpiadën Botërore të Shahut

 

Saranda do të ketë përfaqësuesen e saj në një prej eventeve më të rëndësishme të shahut në botë. Shahistja 17-vjeçare Eklea Omeri është përzgjedhur për të përfaqësuar Shqipërinë me Ekipin Kombëtar në Olimpiadën e 46-të Botërore të Shahut.

 

Eklea Omeri, krenaria e Sarandës që do të përfaqësojë Shqipërinë në Olimpiadën Botërore të Shahut

 

Kompeticioni prestigjioz do të zhvillohet në Samarkand të Uzbekistanit, nga 15 deri më 29 shtator 2026, ku do të marrin pjesë shahistë nga vende të ndryshme të botës.

 

Talenti, përkushtimi dhe pasioni i Eklea Omerit për shahun e kanë çuar atë drejt kësaj sfide të rëndësishme në karrierën sportive. Pjesëmarrja në këtë aktivitet ndërkombëtar përbën një arritje të veçantë për shahisten e re sarandiote, por edhe një moment krenarie për qytetin e Sarandës.

 

Në moshën vetëm 17-vjeçare, Eklea do të ketë mundësinë të përballet me sportistë të nivelit të lartë dhe të kontribuojë në përfaqësimin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare të shahut.

 

Pjesëmarrja e saj në këtë Olimpiadë është një dëshmi e potencialit që kanë të rinjtë e Sarandës dhe një motivim për brezat e rinj që zgjedhin sportin dhe aktivitetet intelektuale.

 

I urojmë Eklea Omerit suksese në këtë përvojë të rëndësishme, rezultate sa më të mira dhe një përfaqësim dinjitoz të Sarandës dhe Shqipërisë në Olimpiadën Botërore të Shahut.

 

Suksese, Eklea! ♟️🇦🇱

 

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