Edi Rama: Shikojeni, ky është tuneli që do t’ju afrojë më shumë me Sarandën këtë verë

Kryeministri Edi Rama ka përzgjedhur të urojë ndjekësit e tij mirëmëngjes me disa foto nga ecuria e punimeve në tunelin e Skërficës, në rrugën Kardhiq – Delvinë (Sarandë).

MIRËMËNGJES 😊

dhe me një tjetër vepër të bukur që së shpejti do t’i vihet në shërbim Shqipërisë turistike, siç është Tuneli i Skërficës, përgjatë rrugës së re Kardhiq-Delvinë që do ta afrojë ndjeshëm Sarandën këtë verë, ju uroj një ditë të mbarë🙏 – shkruan Edi Rama.