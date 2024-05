Duhani: Një Kërcënim për Jetën! Nxënësit e Delvinës parakalim simbolik – VIDEO

Duhani: Një Kërcënim për Jetën! Nxënësit e Delvinës parakalim simbolik

Gjatë muajit maj, i cili është i njohur si muaji i luftës kundër duhanit, janë zhvilluar një sërë aktivitetesh me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit për problemet që shkakton ky ves i dëmshëm. Në këtë kuadër, në bashkëpunim me institucionet arsimore, janë organizuar aktivitete të ndryshme me nxënësit e shkollave 9-vjeçare. Këto aktivitete synojnë të informojnë dhe të edukojnë të rinjtë për rreziqet që sjell duhani për shëndetin e tyre dhe të njerëzve përreth.

Sot, nxënësit e shkollës 9-vjeçare “Kosta Cavo” në Delvinë organizuan një marshim sensibilizues. Me postera të përgatitur nga vetë ata, nxënësit përcollën mesazhe të fuqishme dhe të qarta për ndërgjegjësimin kundër duhanit. Disa nga mesazhet që mbizotëruan në këtë marshim ishin:

– Një Jetë e Shëndetshme Pa Duhan!

– Stop Duhanit!

– Duhani Vret!

Rreziqet e Duhanit

Duhani është një nga shkaktarët kryesorë të sëmundjeve të rënda dhe të vdekshmërisë në të gjithë botën. Konsumi i tij lidhet ngushtë me një sërë problemesh shëndetësore, duke përfshirë sëmundjet e zemrës, kancerin e mushkërive, sëmundjet e frymëmarrjes dhe shumë të tjera. Çdo vit, miliona njerëz humbin jetën si rezultat i konsumit të duhanit dhe sëmundjeve të lidhura me të.

Ndikimi në Rininë

Të rinjtë janë veçanërisht të ndjeshëm ndaj ndikimit të duhanit. Fillimi i konsumimit të duhanit në moshë të re rrit ndjeshëm rrezikun e varësisë dhe përkeqësimin e shëndetit në të ardhmen. Edukimi dhe ndërgjegjësimi në shkolla luajnë një rol thelbësor në parandalimin e fillimit të duhanpirjes tek të rinjtë. Aktivitetet si marshimi i sotëm janë një mënyrë efektive për t’u dërguar mesazhe të qarta dhe të forta nxënësve për të zgjedhur një jetë të shëndetshme dhe pa duhan.

Mesazhi për Shoqërinë

Një nga qëllimet kryesore të aktiviteteve të ndërgjegjësimit është përhapja e mesazhit për një jetë pa duhan jo vetëm te nxënësit, por edhe te komuniteti më i gjerë. Marshimi i sotëm, përveçse një iniciativë edukative për nxënësit, shërben edhe si një thirrje për të gjithë qytetarët për të marrë në konsideratë rreziqet e duhanit dhe për të ndihmuar në krijimin e një mjedisi më të shëndetshëm.

Lufta kundër duhanit kërkon përpjekje të vazhdueshme dhe të bashkërenduara nga të gjithë segmentet e shoqërisë. Institucionet arsimore, organizatat shëndetësore, prindërit dhe vetë të rinjtë duhet të jenë pjesë e kësaj lufte për të ndërtuar një të ardhme më të shëndetshme. Aktivitetet si ato të zhvilluara gjatë muajit maj janë një hap i rëndësishëm në këtë drejtim, duke promovuar mesazhe të qarta dhe duke inkurajuar një kulturë të jetës pa duhan.

Në fund të ditës, zgjedhja për një jetë pa duhan është një zgjedhje për një jetë të gjatë, të shëndetshme dhe të lumtur. Le të punojmë së bashku për të mbështetur dhe përhapur këtë mesazh jetik.