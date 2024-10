Dhunoi drejtoreshën, ndalohet nga policia sanitarja e kopshtit

Një konflikt që filloi me fjalë dhe përfundoi me dhunë fizike ka ndodhur paraditen e sotme në kopshtin shtetëror nr. 3 në Sarandë. Ngjarja ka përfshirë sanitaren e kopshtit, E. M., e cila nuk e ka pritur mirë kërkesën e drejtoreshës së kopshtit për të dhënë llogari lidhur me mosrespektimin e orarit të punës dhe detyrat e saj si sanitare.

Sipas burimeve, fillimisht situata ka qenë një debat verbal, por më pas ka përshkallëzuar në dhunë fizike, ku sanitarja ka goditur drejtoreshën, duke i shkaktuar shenja në trup.

Policia është njoftuar menjëherë dhe ka mbërritur në vendngjarje, duke kryer hetimet e para. Në përfundim të tyre, është marrë masa e ndalimit të E. M., e cila akuzohet për veprën penale “Goditje për shkak të detyrës”.