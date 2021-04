Destinacion i turizmit kulturor, fillon procedura për asfaltimin e rrugës për në Dhrovjan

Gjatë takimit të kandidatit Niko Kuri me banorët e fshatit Dhrovjan, kryetari i bashkisë Finiq Kristo Kiço ka dhënë edhe lajmin e mirë për banorët e këtij fshati se kanë filluar procedurat për asfaltimin e rrugës për në këtë fshat.

Kristo Kiço është shprehur se kanë qenë pikërisht asetet turistike të këtij fshati, i cili numëron 16 kisha, disa puse, banesat karakteristike dhe monumente të tjera kulturore të cilat kanë tërhequr vëmendjen e kryeministrit Edi Rama, i cili në komunikimin me kryetarin e bashkisë Kristo Kiço ka thënë se promovimi i trashëgimisë kulturore është në prioritetet e qeverisë së tij.

Pas këtij komunikimi është orientuar për fillimin e procedurave të përshpejtuara për asfaltimin e segmentit rrugor nga rruga nacionale në afërsi të Muzinës deri në fshtin e Dhrovjanit, segment i cili është 6 km i gjatë dhe asfaltimi i të cilit do ta zhndërrojë Dhrovjanin një prej destinacioneve turistike më tërheqëse të turizmit kulturor.

DHROVJANI

Si Dhrovjani, i pasur me natyrë, traditë, kulturë dhe resurse, ka pak. I ndërtuar në një gropë të madhetektonike-karstike, 450 metra mbi nivelin e detit, ky fshat në Delvinë zë një vend të veçantë në Shqipëri.

16 kisha, një pjesë e tyre monumente kulture, 40 puse të vjetër, të ndërtuara që në fund vitet e 1800-ës gjenden këtu në Dhrovjan. I rrallë jo thjesht për nga numri i tyre, por me arkitekturë të kohës që i ka rezistuar dhe sot.

Por rruga që të çon në këtë aset turistik, sipas historisë banuar që në shekullin e pestë, lë për të dëshiruar.

Është një nga fshatrat më të mëdhenje të Finiqit. Si qendër e banuar njihet nga fundi I shekullit 17-18. Në shekullin e 20 ka qenë komunë. Për këtë arsye u ndërtua dhe rruga që lidhte fshatin me aksin nacional Sarandë-Gjirokastër.

Vitet e fundit është verejtur interesim i vizitorëve të huaj këtu, 27 km larg qytetit bregdetar të Sarandës. Banorët po mendojnë mundësinë e kthimit të këtyre aseteve në bujtina e atraksione.

