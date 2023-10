Denoncimi: Mësuesja na fyen, më tha nuk ke për ta kaluar klasën derisa të plakesh – VIDEO

Pershendetje Saranda Web

Ju shkruaj nga gjimnazi “Lefter Talo” në Livadhja, kemi nje problem me mesuesen e matematikes: nuk eshte hera e pare qe ajo na prek apo na ofendon, si vajzat ashtu edhe djem i ofendon me fjale te ndryshme si rrugac, llapush, surrat i shpifur, do ju sjell une grupin thote te shikoni ju, do ju jap ndonje grusht etj etj.



Nuk arritem t’i bejme video ne te gjitha keto rastet por kemi disa video ne te cilat mesuesja e nxjerr nxenesin nga klasa duke e shtyre edhe duke i thene psikopat. Te klasa jone nuk behet asnjehere mesim ne oren e Matematikes nuk e dime se ca te bejme me kete mesuese…

Perpara disa ditesh ndodhi edhe dicka tjeter kur te gjithe po duartrokisnim ne klase nuk kishim mesues brenda ajo futet edhe me drejtohet mua pa i folur fare edhe me thote: Ti moj femer e ndyre mendon se do kalosh gjimnazin? me mua asnjhere ne bote, ketu do vish derisa te plakesh edhe asnjehere nuk do e kalosh, mos me hajde me ne mesim.