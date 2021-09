Dancing with goats – Një formë ndryshe e promovimit të turizmit natyror

U zhvillua në fshatin Tatzat të Delvinës eventi muzikor dhe turistik Dancing With Goats, ku morën pjesë artistë nga Guatemala, Greqia, Serbia dhe Maqedonia e veriut.

Të pranishmit ndoqën me interes aktivitetet dhe performacat artistike të gërshetuara me muzikë nga Dj i qytetit tonë dj Olti. Per Saranda Web flasin disa nga artistët e pranishëm dhe organizatorët Bledi Budo dhe Jozef Ravens.

Ky ishte aktiviteti i parë i këtij lloji në promovimin e bukurive natyrore në zonën e Tatzatit të Delvinës që synon të kthehet në një traditë të përvitshme.

VIDEO