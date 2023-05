ÇFARË PO NDODH NË PARKUN MIQËSIA NË SARANDË?!

Ende pa përfunduar numërimi i votave për zgjedhjen e kryetarit të ri të Bashkisë Sarandë, në Parkun Miqësia në Sarandë filloi puna për rrethimin e parkut.

Gjithashtu në hyrje të parkut u vendos një tabelë, në të cilën shpjegohej se aty do të kryheshin punime me objekt “Përmirësimi i integruar urban turistik i Sarandës…”.

Fillimi i këtyre puneve me një vlerë prej afërsisht 1 miliard lekë të vjetra ishte 7 Prill 2023 që do të thotë se punimet duhet të kishin filluar 40 ditë më parë.

Cuditërisht, ditën e sotme rrethimi i vendosur në Park ishte hequr dhe në Park nuk shihej asnjë shenjë se mund të ishte një kantier punimesh.

Çfarë ndodhi me këtë projekt?!

Do të kemi ndonjë projekt tjeter APO do të kemi tjetërsim të Parkut, ashtu siç ishte përfolur për dhënien e Parkut me konçension ndërtimin e një parkingu dhe një godine 6 katëshe?!