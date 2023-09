Censi 2023, INSTAT: Nëse refuzoni të përgjigjeni ose gënjeni, gjobitet kryefamiljari 1 milion lekë

Drejtoresha e INSTAT, Elsa Dhuli, teksa ka nisur Censi i Popullsisë dhe Banesave, thotë se për ata që nuk përgjigjen ose gënjejnë në pyetësor do ketë penalitete sipas ligjeve. Ajo sqaroi se në momentin kur shterohen të gjitha përpjekjet për t’i anketuar qytetarët dhe nuk janë përgjigjur, do të gjobitet kryefamiljari. Sipas ligjit, gjoba varjin nga 50 mijë lekë deri në 100 mijë lekë të reja.

“Pas të gjitha përpjekjeve që stafi do bëjë për të ndërgjegjësuar qytetarët që të japin përgjigje, do bëjmë me dije se gjithë akt i Censiut është një akt që mbështetet mbi një bazë ligjore. Është e detyrueshme përgjigjja, për pyetje që janë të detyrueshme. Ka penalitet konform ligjit. Për të gjithë familjen. Nëse verifikohet që është gënjyer patjetër që kemi politika që do ndjekim procesin e raportimit.