BYPASS në Sarandë: Shpallet fituesi i tenderit me Flamur të Kuq

Autoriteti Rrugor Shqiptar (ARRSH) ka shpallur përfundimet e tenderit për studimin dhe projektimin e Bypass në Sarandë, një projekt me fond limit prej 30.78 milionë lekësh pa TVSH. Projekti synon zgjidhjen e problematikës së rënduar të trafikut në qytet gjatë sezonit turistik, duke ndërtuar një segment të ri rrugor prej 3.5 km që përfshin një tunel me gjatësi 800-900 m dhe lidhjen me akset kryesore Sarandë-Himarë dhe Kardhiq-Delvinë.

Sipas rezultateve, fituesi i tenderit është bashkimi i operatorëve ekonomikë “SEED CONSULTING” SHPK & “TAULANT” SHPK & “GEOAB” SHPK & “ALBEGIS&CO” SHPK, me një ofertë prej 28.91 milionë lekësh të reja pa tvsh ose rreth 350 mijë euro me tvsh.

Megjithatë, ky tender është vlerësuar me flamur të kuq nga platforma Procurement Albania, duke ngritur dyshime për transparencën dhe cilësinë e procesit të vlerësimit.

Pjesëmarrësit dhe Skualifikimet në tenderin e studimit të Bypass në Sarandë

Në procedurën e tenderimit morën pjesë shtatë kompani ose bashkime operatorësh, nga të cilat vetëm njëri plotësoi kriteret për të shpallur ofertën e tij si të vlefshme. Të gjitha kompanitë e tjera u skualifikuan për mungesë dokumentacioni ose për mosplotësimin e kritereve specifike të kualifikimit:

Operatorët pjesëmarrës dhe ofertat:

BOE “SPHAERA” & “ARCHISPACE” – 27.6 milionë lekë (skualifikuar). BOE “NET-GROUP” & “VIANTE Konstruksion” – 27.7 milionë lekë (skualifikuar). BOE “P.C.S. COMPANY” & “INVICTUS” – 27.99 milionë lekë (264 pikë). BOE “InfraKonsult” & “ATELIER 4” – 28.01 milionë lekë (skualifikuar). BOE “C.E.C GROUP & ARKONSTUDIO” – 29 milionë lekë (skualifikuar). OE “A & E ENGINEERING” – 29.24 milionë lekë (259.20 pikë).

Kritika dhe Dyshime mbi Procesin e tenderit për Bypass e Sarandës

Vendosja e flamurit të kuq nga Procurement Albania sinjalizon se tenderi mund të ketë patur parregullsi në procesin e tij të vlerësimit. Flamuri i kuq shpeshherë nënkupton mungesë transparence, konkurrencë të kufizuar ose kushte të favorizuara për operatorë të veçantë.

Projekti i Bypass-it pritet të jetë gati për studim dhe projektim brenda 14 muajve nga nënshkrimi i kontratës. Ndërkohë, qytetarët presin me ankth përmbushjen e këtij projekti jetik, duke shpresuar që procesi i ndërtimit të jetë transparent dhe i mbikëqyrur nga organet kompetente.

Ky tender është një tjetër shembull i sfidave që përballet administrimi i projekteve publike në Shqipëri, duke shtuar edhe më shumë nevojën për një monitorim të fortë të procesit nga institucionet dhe shoqëria civile.

